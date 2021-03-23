Корпорация компьютерных технологий Microsoft ведет переговоры относительно приобретения популярного среди геймеров мессенджера Discord.

По неофициальным данным, предварительная цена сделки — более чем $10 млрд. Discord — сервис коммуникации для геймеров, позволяющий общаться при помощи голосового и текстового чата.

Приложением пользуется более 100 млн активных пользователей в месяц. Представители обеих компаний от комментариев отказались.

Аналитик Мэтью Кантерман отмечает, что такой шаг корпорации оправдан, поскольку компания Microsoft намерена усилить программное обеспечение своей техники, а также модернизовать свой бизнес в сфере предоставления услуг.

Смешанная реальность

Microsoft представила новую платформу Mesh для взаимодействия людей в виртуальной и дополненной реальности, которую можно будет использовать на разных устройствах.

Пользователи платформы смогут создавать виртуальные изображения, а вскоре пользоваться голограммами. Люди также смогут общаться в режиме виртуальной реальности.

Эта платформа также подойдет для обучения. Она позволит узнать о технике или анатомии человека при помощи возможности разбора деталей. Таким образом можно будет подробно изучить конструкцию техники или тела.