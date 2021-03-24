OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro: характеристики смартфонов и цены

Китайская компания OnePlus представила новые модели своих смартфонов — OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Компания успела зарекомендовать себя как поставщика качественных гаджетов на рынке.

В обоих телефонах мощность батареи составила 4500 мАч.

OnePlus 9

6,55-дюймовый смартфон OnePlus 9 оснащен Fluid AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц.

Яркость дисплея может достигать 1100 нит, при этом есть 8 192 уровней ее регулировки.

Поверхность смартфона защищена от царапин с помощью стойкого покрытия Corning Gorilla Glass.

Главной фишкой новой модели считают чипсет Snapdragon 888, использующий 8-ядерную вычислительную платформу с графическим процессором Adreno 660.

На задней панели смартфона расположена 48-мегапиксельная камера с электронной стабилизацией изображения (EIS). Ее дополняют 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и монохромный объектив на 2 Мп.

Также есть фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

На смартфон можно записывать 8K-видео со скоростью 30 кадр/сек, видео 4K со скоростью 60 кадр/сек, замедленное видео 720p при съемке 480 кадр/сек и 1080p при 240 кадр/сек.

Цена OnePlus 9:

8 ГБ + 128 ГБ — $730 (20 300 грн);

12 ГБ + 256 ГБ — $830 (23 133 грн).

Программная обвязка выстроена на базе Android 11 с OxygenOS 11.

OnePlus 9 Pro

По своим характеристикам модель похожа на OnePlus 9, однак есть ряд существенных отличий.

Прежде всего, это дисплей -его размер увеличился до 6,7 дюймов, но главное отличие состоит в существенном росте разрешения до Quad HD+ вместо FHD+. Существенно выросла и плотность пикселей до 525 ppi вместо 402 ppi.

В смартфоне установлен сделанный на заказ объектив Sony IMX789 на 48МП. Он оснащен новейшими технологиями, такими как: HDR (DOL-HDR), встроенный объектив 2х2 (OCL), OIS и двойной ISO. В смартфоне установлен ещё один датчик от компании Sony — сверхширокоугольный IMX766 на 50МП и телеобъектив на 8МП.

OnePlus 9 Pro имеет алюминиевую рамку, защитное покрытие Gorilla Glass и три матовых расцветки — зеленая, черная и градиент от серебра к черному

Цена OnePlus 9 Pro:

8 ГБ + 128 ГБ — $970 (27 035 грн);

12 ГБ + 256 ГБ — $1070 (29 822 грн).

Прием предварительных заказов начнется 24 марта на сайте OnePlus, а дата поступления смартфонов в продажу пока не объявлена.