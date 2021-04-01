Компания Apple планирует построить в Центральной Калифорнии (США) масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии.
Оно будет тесно сотрудничать с 130-мегаваттной солнечной фермой, которую компания уже создала для обеспечения дневной энергии в своей штаб-квартире в Купертино.
Планируется, что проект будет сохранять 240 мегаватт-часов энергии.
Этого достаточно для питания более 7 тыс. домов в день.
В то же время компания готова делиться своими наработками в сфере заботы об экологии с другими компаниями.
Домашняя солнечная электростанция
Использование “зеленой” энергии становится все более популярным в Украине.
Некоторые граждане устраивают собственные домашние солнечные электростанции.
О том, как установить домашнюю электростанцию и сколько это будет стоить, читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Аrs Technica