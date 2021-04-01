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Факты / Lifestyle / Техника
Людмила Грубник |

Apple построит масштабное хранилище для солнечной энергии

Компания Apple планирует построить в Центральной Калифорнии (США) масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии.

apple

Оно будет тесно сотрудничать с 130-мегаваттной солнечной фермой, которую компания уже создала для обеспечения дневной энергии в своей штаб-квартире в Купертино.

Планируется, что проект будет сохранять 240 мегаватт-часов энергии.

Этого достаточно для питания более 7 тыс. домов в день.

В то же время компания готова делиться своими наработками в сфере заботы об экологии с другими компаниями.

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Домашняя солнечная электростанция

Использование “зеленой” энергии становится все более популярным в Украине.

Некоторые граждане устраивают собственные домашние солнечные электростанции.

О том, как установить домашнюю электростанцию ​​и сколько это будет стоить, читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Аrs Technica

Фото: Unsplash

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