ЕС намерен ограничить использование нейросети и системы распознавания лиц

Депутаты Европейского парламента разрабатывают законопроект, ограничивающий использование искусственного интеллекта и системы распознавания лиц на территории ЕС.
Документ очертит сферы, в которых применение соответствующих технологий будет нести наивысший риск.
В частности закон будет касаться таких видов деятельности как прием решения по получению кредита или отбор в абитуриентов в высшие учебные заведения.
Эти отрасли будут подлежать дополнительному контролю, а для использования ИИ и системы распознавания лиц в этих сферах будут разработаны специальные стандарты.
За нарушения нового закона будет предусмотрен штраф в размере до 6% от годовой выручки компании.
Разработка документа является одним из шагов ЕС по реализации стратегии по захвату глобального лидерства в сфере технологий.
Искусственный интеллект
В конце прошлого года в Японии искусственный интеллект разработал медикамент, что стало первым подобным случаем в истории.
Ход разработки контролировала фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma
Нейросеть автоматически анализировала генетические данные пациентов и находила молекулы, которые могут быть использованы в лекарстве.