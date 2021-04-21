ЕС намерен ограничить использование нейросети и системы распознавания лиц

Депутаты Европейского парламента разрабатывают законопроект, ограничивающий использование искусственного интеллекта и системы распознавания лиц на территории ЕС.

Документ очертит сферы, в которых применение соответствующих технологий будет нести наивысший риск.

В частности закон будет касаться таких видов деятельности как прием решения по получению кредита или отбор в абитуриентов в высшие учебные заведения.

Эти отрасли будут подлежать дополнительному контролю, а для использования ИИ и системы распознавания лиц в этих сферах будут разработаны специальные стандарты.

Читайте Искусственный интеллект обнаружил около 100 симптомов коронавируса

За нарушения нового закона будет предусмотрен штраф в размере до 6% от годовой выручки компании.

Разработка документа является одним из шагов ЕС по реализации стратегии по захвату глобального лидерства в сфере технологий.

Искусственный интеллект

В конце прошлого года в Японии искусственный интеллект разработал медикамент, что стало первым подобным случаем в истории.

Ход разработки контролировала фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma

Нейросеть автоматически анализировала генетические данные пациентов и находила молекулы, которые могут быть использованы в лекарстве.