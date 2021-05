Компания Илона Маска SpaceX в следующем году запустит на Луну спутник, который по контракту полностью оплачен криптовалютой Dogecoin.

Спутник принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation, на сайте они отмечают, что аппарат запустят в первом квартале 2022 года на ракете носителе Falcon 9, однако сумма контракта пока не разглашается.

Маск отреагировал на это в своем Twitter и назвал первым мемом в космосе.

По мнению Geometric Energy Corporation, этот запуск станет основой для межпланетной торговли.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year

– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space

To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021