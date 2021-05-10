Компания Илона Маска SpaceX в следующем году запустит на Луну спутник, который по контракту полностью оплачен криптовалютой Dogecoin.
Спутник принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation, на сайте они отмечают, что аппарат запустят в первом квартале 2022 года на ракете носителе Falcon 9, однако сумма контракта пока не разглашается.
Маск отреагировал на это в своем Twitter и назвал первым мемом в космосе.
— 1-я криптовалюта в космосе, 1-й мем в космосе. На Луну!! — написал Маск.
По мнению Geometric Energy Corporation, этот запуск станет основой для межпланетной торговли.
SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year
– Mission paid for in Doge
– 1st crypto in space
– 1st meme in space
To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW
— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021
Криптовалюта Dogecoin
Криптовалюта Dogecoin, которая была создана в качестве шутки, начала набирать обороты и стала серьезной расчетной единицей.
Калифорнийский бейсбольный клуб Oakland Athletics продавал билеты на свои игры за Dogecoin.
Цена для двух составляла 100 Dogecoin, но билеты доступны только в электронном виде, в специальном мобильном приложении MLB Ballpark.
На момент продажи, по курсу Dogecoin к доллару, стоимость билетов составляла примерно $45 на двоих.