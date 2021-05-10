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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Первый мем в космосе: SpaceX запустит спутник оплаченный криптовалютой Dogecoin

Первый мем в космосе: SpaceX запустит спутник оплаченный криптовалютой Dogecoin

Компания Илона Маска SpaceX в следующем году запустит на Луну спутник, который по контракту полностью оплачен криптовалютой Dogecoin.

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Спутник принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation, на сайте они отмечают, что аппарат запустят в первом квартале 2022 года на ракете носителе Falcon 9, однако сумма контракта пока не разглашается.

Маск отреагировал на это в своем Twitter и назвал первым мемом в космосе.

— 1-я криптовалюта в космосе, 1-й мем в космосе. На Луну!! — написал Маск.

По мнению Geometric Energy Corporation, этот запуск станет основой для межпланетной торговли.

Криптовалюта Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin, которая была создана в качестве шутки, начала набирать обороты и стала серьезной расчетной единицей.

Калифорнийский бейсбольный клуб Oakland Athletics продавал билеты на свои игры за Dogecoin.

Цена для двух составляла 100 Dogecoin, но билеты доступны только в электронном виде, в специальном мобильном приложении MLB Ballpark.

На момент продажи, по курсу Dogecoin к доллару, стоимость билетов составляла примерно $45 на двоих.

Фото: Depositphotos

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