Компания Илона Маска SpaceX в следующем году запустит на Луну спутник, который по контракту полностью оплачен криптовалютой Dogecoin.

Спутник принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation, на сайте они отмечают, что аппарат запустят в первом квартале 2022 года на ракете носителе Falcon 9, однако сумма контракта пока не разглашается.

Маск отреагировал на это в своем Twitter и назвал первым мемом в космосе.

— 1-я криптовалюта в космосе, 1-й мем в космосе. На Луну!! — написал Маск.

По мнению Geometric Energy Corporation, этот запуск станет основой для межпланетной торговли.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year – Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

Криптовалюта Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin, которая была создана в качестве шутки, начала набирать обороты и стала серьезной расчетной единицей.

Калифорнийский бейсбольный клуб Oakland Athletics продавал билеты на свои игры за Dogecoin.

Цена для двух составляла 100 Dogecoin, но билеты доступны только в электронном виде, в специальном мобильном приложении MLB Ballpark.

На момент продажи, по курсу Dogecoin к доллару, стоимость билетов составляла примерно $45 на двоих.