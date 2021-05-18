ФИВТ при КПИ — факультет, который является одним из крупнейших доноров IT-специалистов в Украине, и общественная организация Розвиток IT-освіти, целью которой является уменьшение оттока талантливых студентов за границу, создают новую IT-экосистему, включающую инновационный Хаб ФИВТ, интеллектуальный роботодром и смарт-парк.

— Хаб и роботодром станут платформой для создания изобретений с участием наших талантливых студентов и менторов-практиков от украинских IT-компаний, а также точкой доступа к международному научному пространству для украинского студенчества, — рассказал Сергей Теленик, декан ФИВТ КПИ им. И. Сикорского.

Он добавляет, что они имплементировали лучшие мировые практики и предусмотрели все потребности для инклюзивного образования при планировании наших инновационных пространств, ведь все мы равны в своих идеях и должны быть равными в возможностях их реализации.

Эффективная модель взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса взята из международных научных институтов, таких как Массачусетский технологический институт, и других лучших вузов мира.

Так как у них поддержка развития учебной базы не зависит от государственного финансирования на 100% и есть ряд направлений, которые поддерживают доноры.

— Цифровая экономика и IT-технологии играют все большее значение в структуре ВВП многих стран мира, в том числе и в Украине. Как выпускник ФИВТ, я глубоко понимаю необходимость создания достойных условий для обучения и работы молодого поколения в IT, — рассказал Анатолий Бойко, соучредитель ОО Розвиток IT-освіти.

Он также добавил, что их талантливые студенты не должны думать о переезде за границу, они должны получить полный спектр возможностей для самореализации в Украине.

Они создают одну из таких возможностей — сочетать обучение и практическое участие в крупных проектах IT-компаний в рамках одной локации — Хаба ФИВТ.

Объекты Хаб ФИВТ и интеллектуальный роботодром расположены на территории КПИ в г. Киеве и будут объединены зеленой зоной — смарт-парком.

— Наша команда уже сотрудничает по проектам хаба и роботодрома с такими компаниями как: DataArt, EPAM, GlobalLogic, Infopulse. Также мы открыты для коллабораций и ведем переговоры с рядом государственных и международных организаций, — рассказала Елена Халус, заместитель декана ФИВТ КПИ им. И. Сикорского

Реализация Хаба ФИВТ запланирована на сентябрь 2021, а интеллектуального роботодрома — на 2022.

Проекты являются неприбыльными, абсолютно открытыми и безбарьерными не только для студентов КПИ, но и для учащихся других вузов. Условия доступа к учебным объектам и расписание плановых ивентов будут доступны на сайте ФИВТ.

ФИВТ — Факультет информатики и вычислительной техники Киевского политехнического института им. И.Сикорского.

ОО Розвиток IT-освіти — неприбыльная общественная организация.

Цель организации — создание нового примера практического государственного IT-образования, налаживание сотрудничества между студентами и компаниями-работодателями в IT-сфере, создание качественных условий для развития IT-комьюнити и уменьшение оттока из страны талантливых специалистов.

Дія City может увеличить доходы IT-отрасли в Украине на $10 млрд

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С этой целью разработан проект Дія City, одной из главных целей которого является стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет.