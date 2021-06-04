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Факты / Lifestyle / Техника
Максим Зайченко |

Отмена публикации твитов и удобные треды: Twitter запустил платную подписку

Twitter

Американская социальная сеть Twitter впервые запускает платную подписку. Пользователям за ежемесячную плату предложат сеть микроблогов и доступ к ряду премиальных функций.

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Сервис Twitter Blue начинает работать в Канаде и Австралии уже в четверг, а со временем его запустят и на других рынках. Подписка в Канаде будет стоить $2,9 в месяц, в Австралии — $3,49.

Пользователи сервиса Twitter Blue получат возможность отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки. Также они смогут объединять уже опубликованные твиты в коллекции, а также преобразовывать треды (серии связанных твитов) в более легкий для чтения текст. В будущем компания планирует добавить дополнительные функции в платную подписку.

При этом бесплатная версия сети микроблогов сохранится.

Новая платная функция в Twitter

В конце февраля Twitter анонсировал создание новой платной функции, которая будет работать в тестовом режиме.

Ее назвали Super Followers. Смысл будет заключаться в том, что пользователям, которые купят подписку, будут доступны так называемые бонусные твиты их любимых авторов.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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