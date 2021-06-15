Южная Корея намерена установить роботов с системой наблюдения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для усиления безопасности границ с Южной Кореей.

Установка роботов обойдется государству примерно в $2,5 млн. Управление программы оборонных закупок решило представить в этом году два объекта, в которых используют самые современные технологии.

Роботы смогут передвигаться по рельсам, которые установят возле границ, со скоростью примерно пять метров в секунду. Также они будут вести круглосуточное наблюдение и отслеживать движущиеся объекты.

Технику планируют оборудовать панорамными камерами с возможностью наклона. Запись ситуации возле границ будут вести в высоком разрешении и с помощью усовершенствованного датчика.

Роботов официально введут в эксплуатацию после шестимесячного тестового запуска, который начнется в декабре. Также система наблюдения на основе искусственного интеллекта сможет анализировать звуки и движения объектов.

В экстренных случаях робот сможет отправить сигнал тревоги. Возможности новой системы будут постоянно улучшаться, поскольку искусственный интеллект запрограммируют на возможность дополнительного обучения.

Работа в КНДР

Воспитанники интернатов для детей-сирот будут бесплатно работать на тяжелом производстве. Теперь в КНДР сироты будут работать на угольных шахтах и сельскохозяйственных предприятиях.

По данным местных СМИ, воспитанники приняли это решение самостоятельно в знак благодарности власти КНДР за проявленную заботу. Дети также будут трудиться на строительстве местной электростанции и металлургического комбината.

Источник: The Korea Herald