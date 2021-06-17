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Факты / Lifestyle / Техника
Валентина Чорна |

Windows 11 станет бесплатным обновлением для устаревших версий ОС

Windows 11 станет бесплатным обновлением для устаревших версий ОС

Windows 11 станет бесплатным для пользователям старых версий операционной системы.

По данным XDA-Developers, установить новую ОС смогут пользователи Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.

На это указывают ключи конфигурации, которые предназначены для поддержки устаревших фирменных ОС в коде новинки.

Пользователи Windows 8 смогут установить новую ОС только после того, как перейдут на версию Windows 8.1.

По такой же схеме появилось обновление Windows 10. Пользователи Windows 7 и 8.1 могли бесплатно перейти на него в течение года. Тем не менее, это можно сделать до сих пор.

Ранее в сеть слили изображения Windows 11. Обновленная ОС будет иметь шесть версий, а пользователи смогут выбирать цель ее использования.

Меню Пуск изменится, а иконки будут располагаться по центру панели задач.

Официальная презентация Windows 11 состоится 24 июня 2021 года.

Источник: XDA Developers

Фото: Depositphotos

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