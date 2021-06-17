Windows 11 станет бесплатным обновлением для устаревших версий ОС

Windows 11 станет бесплатным для пользователям старых версий операционной системы.

По данным XDA-Developers, установить новую ОС смогут пользователи Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.

На это указывают ключи конфигурации, которые предназначены для поддержки устаревших фирменных ОС в коде новинки.

Пользователи Windows 8 смогут установить новую ОС только после того, как перейдут на версию Windows 8.1.

По такой же схеме появилось обновление Windows 10. Пользователи Windows 7 и 8.1 могли бесплатно перейти на него в течение года. Тем не менее, это можно сделать до сих пор.

Ранее в сеть слили изображения Windows 11. Обновленная ОС будет иметь шесть версий, а пользователи смогут выбирать цель ее использования.

Меню Пуск изменится, а иконки будут располагаться по центру панели задач.

Официальная презентация Windows 11 состоится 24 июня 2021 года.

Источник: XDA Developers