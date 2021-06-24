В Украине развивается производство отечественного вооружения. Что активно показывали на выставке Оружие и безопасность-2021. Там представили ракетные комплексы, беспилотники, винтовки и боеприпасы.

Из самых перспективных беспилотников — это разведывательно-ударный Сокол-300 от конструкторского бюро Луч. По словам генерального конструктора Олега Костельова, это вооружение имеет, кроме оптической и телевизионной, еще и радиолокационную головку.

Также у него есть специальная станция сканирования земной поверхности, которую имеют только американские и израильские беспилотники.

Создать его в краткие сроки удалось благодаря работе над противокорабельным ракетным комплексом Нептун. Многие узлы и технологии в обеих общие, в том числе и пункт управления.

Первого полета Сокола-300 ожидают в конце этого года. Нептун уже запустили в серийное производство.

Кроме этого, тандем бывших руководителей Антонова и Госкосмоса Александра Лося и Владимира Усова представил проект первого в Украине стелс-беспилотника Ace One. По замыслу конструкторов, он будет нести до тонны бомб и ракет во внутренних отсеках и эффективно противодействовать как наземным, так и воздушным целям.

Большую популярность приобрели в мире и беспилотники-камикадзе, они способны разведывать цели и уничтожать их ценой собственной гибели.

Именно таков украинский БПЛА RAM II. А чтобы катапульту с ним каждый раз не собирать, ее установили на бронеавтомобиль Новатор, который уже активно используют наши военные.

Что действительно редкость, то это беспилотные ударные вертолеты. В Украине одним из таких является МИ-8, который может подниматься на небольшое расстояние и незаметно для врага поразить цель.

Разрабатывают в нас и беспилотные наземные аппараты, а в Укроборонпроме уже работают над тем, чтобы сделать беспилотную версию БТР-4.

Начнут вооружать в Украине и самолеты — уже разработали ракетный комплекс Скиф. Он обладает исключительной меткостью системы и занял первое место среди конкурентов.

Выходит на испытание и новый мобильный миномет, который нашпигован электроникой и полностью автоматизирован.

А вот знаменитый танк Оплот испытания давно прошел. Но должен начать их снова, чтобы заменить имеющиеся в нем российские узлы. Именно его планируют показать на параде к 30-летию Независимости Украины.

Потихоньку разворачивается в Украине и производство боеприпасов. Особенно снарядов больших калибров, дефицит которых в Вооруженных Силах уже близок к критическому. Продолжают разрабатывать и винтовки.

В общем нынешняя выставка подтвердила большой экспортный потенциал украинских производителей. Новейшие образцы техники в наше время появляются буквально с космической скоростью. Главное, чтобы наши военные имели деньги на их закупку.

Фото: Укроборонпром