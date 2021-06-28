Изобретения Илона Маска, изменившие мир

28 июня свой день рождения празднует американский предприниматель и инженер Илон Маск. В этом году бизнесмену исполнилось 50 лет.

PayPal, SpaceX, SolarCity, Hyperloop, Cybertruck — эти слова знакомы каждому, и именно Илон Маск имеет к ним самое прямое отношение.

Современный гений, изобретениями которого пользуется весь мир, или безумец, известный неоднозначными и провокационными высказываниями? Кем бы ни был Илон Маск, но его открытия однозначно кардинально повлияли на нашу жизнь.

Факты ICTV вспомнили изобретения Илона Маска, которые изменили мир.

PayPal

Наверняка, каждый из нас покупал что-то в интернет-магазине, и оплачивал товар, не вставая с места. Именно Илон Маск стал тем, кто придумал совершать покупки, не выходя из дома.

В 1999 году Маск совместно с квалифицированными специалистами и стартапом Confinity создал первую в мире электронную платежную систему X.com, которая в наше время известна как PayPal.

SpaceX

Свыше 19 лет Илон Маск является основателем первой в мире компании, которая создает космические корабли.

Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy — за запуском этих ракет следил весь мир.

Отдельного внимания заслуживают космические корабли Dragon. В частности, разработанный по заказу NASA Dragon 2, который может перевозить до семи астронавтов за раз, и Crew Dragon.

Илон Маск и Марс — уже как слова-синонимы. Предприниматель занимается усовершенствованием Dragon, чтобы тот смог летать на Марс.

SolarCity

Компания SolarCity занимается созданием солнечных энергосистем, которые устанавливаются на крышах зданий — домов, офисов, торговых центров.

Главная идея — меньше денежных затрат и помощь окружающей среде. Ведь солнечные электростанции — это экологично.

SolarCity — это дочерняя компания Tesla Motors.

Hyperloop

Высокоскоростной форвакуумный поезд Hyperloop — это одиночные капсулы, которые будут передвигаться по надземному трубопроводу. Их скорость — 480-1102 километров в час.

В компании прогнозируют, что серийные капсулы смогут вмещать до 28 пассажиров.

Пока что гиперпетля — в стадии разработки и испытаний, которые проводят в США. И если все пройдет успешно, такие высокоскоростные поезда точно изменят мир и сэкономят время многим людям.

Cybertruck

Автомобиль Tesla Cybertruck выполнен в стиле киберпанк — и имеет непривычную форму. Он будет бронированным и сделан из высококачественного материала. На крыше пикапа — солнечные батареи, которые позволят ему проехать до 800 км без подзарядки.

Вот такой он — автомобиль будущего.

Читайте:

Маск показал фото космического корабля Starship SN16

Илон Маск о покорении Марса