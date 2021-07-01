1 июля Верховная Рада приняла законопроект, который позволит потребителям получать гарантию и чек на приобретенную технику в цифровом формате.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, эта инициатива значительно упростит жизнь как покупателям, так и владельцам бизнеса.

Потребителям больше не нужно будет хранить чеки и гарантийные талоны для ремонта или обмена техники. А также не придется беспокоиться из-за того, что бумажные документы будут потеряны или повреждены.

Компании смогут предоставлять все необходимые данные в электронной форме без лишних бумаг.

Такая практика уже давно существует в странах Европы, а сервисные центры мировых брендов принимают товар в ремонт, проверяя информацию в своих внутренних базах.

Например, американская компания Apple смотрит срок гарантии на сайте по IMEI-номеру гаджета.

Кроме этого, электронные чеки не несут никакого вреда окружающей среде, поэтому они они являются экономически выгодными.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV юрист Иван Либерман объяснил, что благодаря электронным документам значительно уменьшится уровень бюрократии в стране.

Однако, это инициатива, которая потребует огромного количества изменений, дополнений и корреляций.

— Только потом станет известно, как будет работать этот правовой электронный механизм и кто будет иметь прямой, а кто особенный доступ к базам данных и реестрам. Такой механизм должен гарантировать невозможность похищения и несанкционированного вмешательства в эти реестры, — добавил юрист.

Иван Либерман отметил, что скорее всего, потребители будут обязаны создать электронные кабинеты, где будут храниться все документы в цифровом формате.