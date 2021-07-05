Honor показала свой флагман на новейшем процессоре Snapdragon 888 Plus — Honor Magic 3. Это первый смартфон компании после отделения от китайской компании Huawei в конце 2020 года.

Компания решила опубликовать тизер-постер девайса. По данным инсайдеров, смартфон будет полноценно представлен в августе этого года.

На постере видно не так много. Смартфон повернут задней стороной, а полукруглый силуэт — это блок основной камеры, которая расположена посередине. Такой дизайн напоминает Huawei Mate 30 или Mate 40, у которых блок камер также был посередине.

Смартфону приписывают совершенно разные качества. Так, например, инсайдеры сообщали, что Honor Magic 3 может получить полноценную подэкранную камеру. Качественной фронтальной камеры еще не было в смартфонах серийного производства.

Учитывая, что прошлое поколение Honor представили в виде слайдера, информация с поддисплейной камерой звучит логично.

Судя по очертаниям задней части девайса, это будет крупный смартфон с большим блоком камеры.

Отметим, Magic 3 разрабатывался, когда Honor оставалась частью Huawei, поэтому влияние материнской компании на дизайн телефона очевидно.

Источник: ixbt.com

Фото: Equal Leaks