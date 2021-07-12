Как поставить пароль на приложение — инструкция

Защита телефона — очень важная вещь в современном мире. Ведь именно в нем мы сохраняем максимум личной информации. И не хотелось бы, чтобы ее увидел чужой человек.

Поэтому существуют пароли. Мы можем поставить их на сам телефон, но есть еще функция защиты отдельных приложений. Их можно ставить на галерею, сообщения, почту, соцсети и прочее, где может храниться конфиденциальная информация.

Факты ICTV расскажут, как поставить пароль на приложение.