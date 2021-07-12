Как поставить пароль на приложение — инструкция

Шаг 1. Откройте настройки телефона
Шаг 2. Найдите опцию для защиты приложений
Выбор следующего пункта после перехода к настройкам зависит от типа операционной системы телефона.
Для Android нажмите на раздел Программы, а дальше опцию Защита программ.
Для iPhone нужно найти пункт Время использования, а затем Ограничение использования приложений управления/Блокировка приложений или определенного содержания.
Шаг 3. Выберите нужные вам приложения и поставьте на них защиту
В конце нужно выбрать приложения на телефоне, которые вы хотите защитить. На них система предложит поставить пароль, графический ключ или отпечаток.
Также поставить пароль на приложение на телефоне можно через специальные программы, например, AppLock или 1Password. Их вы можете скачать через Google Play или App Store.