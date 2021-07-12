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Как поставить пароль на приложение — инструкция
Факты / Lifestyle / Техника
Дарина Реготун |
Как поставить пароль на приложение — инструкция

Как поставить пароль на приложение — инструкция

Защита телефона — очень важная вещь в современном мире. Ведь именно в нем мы сохраняем максимум личной информации. И не хотелось бы, чтобы ее увидел чужой человек.

Поэтому существуют пароли. Мы можем поставить их на сам телефон, но есть еще функция защиты отдельных приложений. Их можно ставить на галерею, сообщения, почту, соцсети и прочее, где может храниться конфиденциальная информация.

Факты ICTV расскажут, как поставить пароль на приложение.

Шаг 1. Откройте настройки телефона

В специальном меню или на рабочем столе найдите Настройки вашего смартфона. Этот шаг является начальным для любых операционных систем.

Как поставить пароль на приложение — инструкция

Шаг 2. Найдите опцию для защиты приложений

Выбор следующего пункта после перехода к настройкам зависит от типа операционной системы телефона.

Для Android нажмите на раздел Программы, а дальше опцию Защита программ.

Как поставить пароль на приложение — инструкция

Для iPhone нужно найти пункт Время использования, а затем Ограничение использования приложений управления/Блокировка приложений или определенного содержания.

Как поставить пароль на приложение — инструкция

Шаг 3. Выберите нужные вам приложения и поставьте на них защиту

В конце нужно выбрать приложения на телефоне, которые вы хотите защитить. На них система предложит поставить пароль, графический ключ или отпечаток.

Как поставить пароль на приложение — инструкция

Также поставить пароль на приложение на телефоне можно через специальные программы, например, AppLock или 1Password. Их вы можете скачать через Google Play или App Store.

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