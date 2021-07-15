Новый телевизор от LG OLED R TV будет стоить $100 тыс. Новинку можно приобрести на территории США.

Главная особенность устройства — возможность прятать дисплей в подставку. Новые технологии позволяют свернуть экран внутрь нижней части, в которой размещены динамики и прочая электроника.

Характеристики LG OLED R TV также впечатляют — 65-дюймовый экран получил поддержку качества в 4K.

В скрученном положении видна только часть OLED R для отображения времени, погоды и другой информации. Звуковая система поддерживает Dolby Vision, AirPlay 2 и HomeKit.

Дисплей поддерживает и игровой режим — картинка может отображаться в формате 4K и с частотой в 120 Гц.

Ранее компания успела выпустить и более дешевые телевизоры — самый дешевый из серии A1 продается по цене от $1 299, а самый дорогой за $3 199. Все модели поддерживают формат в 4K, как и складной флагман. Основная разница между ними — диагональ дисплея. Она варьируется от 48 до 77 дюймов. К примеру, модель C1 стоит $5 999 долларов, и даже топовые устройства не сравнятся в цене с LG OLED R TV.

Фото: LG, Unsplash