Как запланировать сообщение в Телеграм — инструкция

Шаг 1. Откройте чат и напишите сообщение
Шаг 2. Удерживайте опцию Отправить сообщение
Для мобильной версии мессенджера вам следует удерживать несколько секунд кнопку Отправить сообщение, после чего на экране появятся две опции: Отправить без звука и Отправить позже. Вам необходимо выбрать вторую функцию.
Для использования этой функции на компьютере вам надо нажать на опцию правой кнопкой мыши.
Шаг 3. Выберите удобную дату и время для отправки сообщения
Шаг 4. Откройте раздел Запланированные сообщения
Сообщение уже запланировано. Ваш собеседник получит его в выбранное время. Теперь оно хранится в разделе Запланированные сообщения.
Для открытия функции запланированного сообщения вам надо открыть чат и нажать на кнопку внизу экрана. Она выглядит как часы со стрелкой.
В этом окне вы можете изменить текст и время отправки сообщения или вообще отменить отправление.