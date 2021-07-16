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Как запланировать сообщение в Telegram
Факты / Lifestyle / Техника
Єлизавета Ловцова |
Как запланировать сообщение в Telegram

Как запланировать сообщение в Telegram

Telegram — один из самых популярных мессенджеров в мире. Он привлекает пользователей удобным интерфейсом и надежным хранением данных. Общение осуществляется посредством личных сообщений в частных или групповых чатах.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как запланировать сообщение в Telegram.

Шаг 1. Откройте чат и напишите сообщение

Для создания запланированного сообщения вам необходимо выбрать нужный чат и написать текст, который вы хотите отправить.

Как запланировать сообщение в Телеграм — инструкция

Шаг 2. Удерживайте опцию Отправить сообщение

Для мобильной версии мессенджера вам следует удерживать несколько секунд кнопку Отправить сообщение, после чего на экране появятся две опции: Отправить без звука и Отправить позже. Вам необходимо выбрать вторую функцию.

Для использования этой функции на компьютере вам надо нажать на опцию правой кнопкой мыши.

Как запланировать сообщение в Телеграм — инструкция

Шаг 3. Выберите удобную дату и время для отправки сообщения

Затем вам надо назначить дату и время отправления запланированного сообщения. После этого нажать на функцию Отправить.

Как запланировать сообщение в Телеграм — инструкция

Шаг 4. Откройте раздел Запланированные сообщения

Сообщение уже запланировано. Ваш собеседник получит его в выбранное время. Теперь оно хранится в разделе Запланированные сообщения.

Для открытия функции запланированного сообщения вам надо открыть чат и нажать на кнопку внизу экрана. Она выглядит как часы со стрелкой.

Как запланировать сообщение в Телеграм — инструкция

В этом окне вы можете изменить текст и время отправки сообщения или вообще отменить отправление.

Фото: Depositphotos

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