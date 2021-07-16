Как запланировать сообщение в Телеграм — инструкция

Для мобильной версии мессенджера вам следует удерживать несколько секунд кнопку Отправить сообщение, после чего на экране появятся две опции: Отправить без звука и Отправить позже. Вам необходимо выбрать вторую функцию.

Для использования этой функции на компьютере вам надо нажать на опцию правой кнопкой мыши.