В социальной сети Twitter появилось видео с танцующими под музыку роботами. Главный цифровой специалист Salesforce Вала Афшар опубликовал видео, на котором робот Boston Dynamics движется под песню Contours — Do You Love Me.

Imagine what AI powered machines will be able to do in the next 5-10 years. Boston Dynamics machines flawlessly and soulfully dancing in rhythm. pic.twitter.com/1PHmurRo1k — Vala Afshar (@ValaAfshar) July 17, 2021

Позже на видео появляется робот-собака, которого компания назвала Спот.

— Представьте, что машины с искусственным интеллектом смогут делать в следующие 5-10 лет, — добавил к видео Афшар.

Ролик набрал огромную популярность — его уже ретвитнуло более 35 тыс. пользователей.

Видео Афшара привлекло внимание даже Илона Маска.

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2021

Впрочем, нашлись и те пользователи, которые выразили опасения по поводу будущего.

Многие назвали развитие технологии отсутствием приоритезации других мировых проблем, таких как изменение климата и здравоохранение.

Другие же посчитали роботов жуткими.

— Эти штуки станут машинами смерти, — написал один пользователь Twitter.

cute party trick but those things are gonna be death machines — dirt fart ???? cool bug finder (@dirtfart_) July 18, 2021

Компания Boston Dynamics уже на протяжении многих лет занимается созданием роботов, которые смогут помогать спасательным службам во время проведения операций.

Ранее роботы Boston Dynamics уже танцевали под песню BTS IONIQ: I’m On It. В съемках видео поучаствовало сразу семь роботов модели Spot, которые выполняли синхронные движения.

На самом деле роботы не реагируют на музыку, как это может показаться. В компании Boston Dynamics сообщили, что в них встроены внутренние часы, которые и отвечают за выполнения движений под музыку.

Источник: Entrepreneur

Фото: Vala Afshar