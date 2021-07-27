Глава Tesla Илон Маск раскритиковал компанию Apple во время квартальной конференции. Миллиардеру не понравилась политика в App Store, а также использование кобальта в аккумуляторах iPhone и Mac.

Во время конференции Маска спросили о планах Tesla по созданию станций Supercharging для зарядки электрокаров, которыми смогут пользоваться автомобили конкурентов. Генеральный директор Tesla объяснил, что цель компании — не создать огороженный сад, как это сделала Apple.

— Наша цель — поддержать появление устойчивой энергетики. Мы не планируем создавать огороженный сад для победы над конкурентами, как это используют некоторые компании, — поделился Маск.

Когда инженера спросили о цепочках поставок авто Tesla, он снова упомянул Apple. Маск объяснил, что в то время как Apple использует батарею на 100% из кобальта, у Tesla его намного меньше:

— В среднем мы используем в аккумуляторах Tesla до 2% кобальта, в отличие от Apple, — дополнил Илон Маск.

Ранее компанию Apple уже обвиняли в использовании этого редкого металла. Залежи этого ископаемого находятся в Африке, и его добывают с нарушением производственных норм.

Долгосрочная цель Apple — полностью исключить необходимость в добыче полезных ископаемых, используя только переработанные материалы. Со слов экспертов, это чрезвычайно амбициозная цель, которая не будет реализована в ближайшее время.

Источник: 9to5Mac