Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

Google maps — одно из самых удобных приложений для прокладывания маршрута. Интерфейс приложения можно использовать в онлайн-режиме, но благодаря функции офлайн-сохранения множество опций доступны без подключения к интернету.

Самой популярной функцией является создание своих маршрутов. Их можно сохранить и использовать, когда в этом появится необходимость, или поделиться с другими людьми.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как сделать маршрут на Google maps.