Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

Шаг 1. Откройте приложение Google maps
Шаг 2. Выберите функцию Создать карты
Шаг 3. Добавьте название и описание маршрута
Шаг 4. Введите пункт отправления и назначения
Шаг 5. Посмотрите на проложенный маршрут
Шаг 6. Откройте доступ к маршруту
Проложенным маршрутом можно поделиться, вернувшись в главное меню и выбрав функцию Поделиться.
После этого вам нужно включить доступ по ссылке или сделать его общедоступным.
При необходимости вы можете поделиться ссылкой на маршрут или отправить приглашение для совместного доступа.
Для этого вам нужно скопировать ссылку и отправить ее удобным способом: на электронную почту или в личные сообщения в любом мессенджере.