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Как сделать маршрут в Google maps
Факты / Lifestyle / Техника
Єлизавета Ловцова |
Как сделать маршрут в Google maps

Как сделать маршрут в Google maps

Google maps — одно из самых удобных приложений для прокладывания маршрута. Интерфейс приложения можно использовать в онлайн-режиме, но благодаря функции офлайн-сохранения множество опций доступны без подключения к интернету.

Самой популярной функцией является создание своих маршрутов. Их можно сохранить и использовать, когда в этом появится необходимость, или поделиться с другими людьми.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как сделать маршрут на Google maps.

Шаг 1. Откройте приложение Google maps

Для начала работы вам нужно войти в аккаунт и нажать на кнопку Главное меню.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

Шаг 2. Выберите функцию Создать карты

Далее вам нужно открыть функцию Мои места и нажать на раздел Карты.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

После этого откроется раздел ваших маршрутов. Вам нужно нажать на кнопку Создать карту.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

Шаг 3. Добавьте название и описание маршрута

Следующим шагом будет создание самого маршрута. Для этого вам надо нажать на кнопку Добавить маршрут.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

После этого можно добавить название карты и кратко описать проложенный маршрут.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

Шаг 4. Введите пункт отправления и назначения

С левой стороны у вас появятся поля, куда вы сможете внести нужные адреса. Также там можно выбрать вид транспорта, которым вы планируете пользоваться.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

После этого приложение самостоятельно проложит маршрут. Чтобы добавить еще одну точку, нужно нажать на функцию Добавить пункт назначения.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

Шаг 5. Посмотрите на проложенный маршрут

Ваш маршрут уже создан. При необходимости вы можете нажать на функцию Предварительный просмотр.

Использовав эту функцию, вы сможете посмотреть, как будет выглядеть созданная карта в режиме Только чтение, или внести изменения в проложенный маршрут.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

Шаг 6. Откройте доступ к маршруту

Проложенным маршрутом можно поделиться, вернувшись в главное меню и выбрав функцию Поделиться.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

После этого вам нужно включить доступ по ссылке или сделать его общедоступным.

Как сделать маршрут в Google maps — инструкция

При необходимости вы можете поделиться ссылкой на маршрут или отправить приглашение для совместного доступа.

Для этого вам нужно скопировать ссылку и отправить ее удобным способом: на электронную почту или в личные сообщения в любом мессенджере.

Фото: Unsplash

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