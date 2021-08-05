Продаем, то что нужно: Эпицентр объявил о запуске распродаж электроники

Скидки любят все, а ждать умеют единицы. Так вот, чтобы приобрести электронику по выгодной цене – не обязательно ждать черную пятницу или зимнюю распродажу.

Ведь интернет-магазин Эпицентр уже сейчас запускает масштабные акции на телевизоры и другую электронику – сотни товаров по акционной цене. Снижение цен также будет в торговом зале гипермаркета, но большее количество покупателей все же отдают предпочтение онлайн-шопингу, ведь так удобнее.

В ходе акций ежедневно будут добавляться новые товары, но помимо привлекательной цены, зарегистрированные пользователи смогут получить крутой кэшбэк на свою бонусную карту Выгода. Полученными баллами можно будет оплатить будущие покупки.

В этом сезоне Эпицентр добавил в свой каталог огромное количество новинок электроники 2021 года.

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Здесь есть все: наушники, смарт-часы и смарт-браслеты, Bluetooth-колонки, фото- и видеотехника, комплекты для умного дома, игровые приставки и даже электротранспорт, который набирает все большую популярность среди нашего населения, а также много-много других интересных девайсов.

Конечно, это не весь перечень товаров, которые имеют акционную цену. С подробным каталогом, характеристиками, фото и описанием к каждой позиции вы можете ознакомиться на сайте продавца Эпицентр.

Радует и тот факт, что скидки распространяются даже на новинки 2021 года, к примеру:

купить ноутбук, смартфон, планшет или домашний кинотеатр можно с экономией до 15%;

при покупке смарт-часов, кнопочного телефона, акустической системы, веб-камеры, клавиатуры получится сэкономить до 20%;

на выбранные модели телевизоров, Smart-TV и телевизоров с wi-fi подключением, а также на роутеры и маршрутизаторы действует скидка до 30%.

Отличная новость для геймеров, ведь сейчас на игровые мыши, клавиатуры и мониторы распространяется скидка до 50%. А это значит, что самое время обновить свою геймерскую площадку, потратив при этом минимальное количество денег.

Поскольку акции уже запущены, не стоит медлить, ведь количество товаров ограниченно. К тому же, обидно будет упустить шанс купить 65-и дюймовый телевизор Samsung по акционной цене 27 499 грн, вместо 33 999 грн – экономия составляет 6 500 грн.

Или Смартфон Apple iPhone 12 mini 4/64GB за 22 999 грн, вместо 25 999.

Кроме того, что интернет-магазин Эпицентр запустил скидки на товары, так еще и предлагает бесплатную доставку акционных телевизоров по всей территории Украины.

То есть вы можете воспользоваться курьерской доставкой на указанный адрес или получить товар в отделениях почтовых операторов, не потратив на это ни копейки.

В целом в разделе Электроника интернет-магазина Эпицентр на данный момент действует распродажа более чем в 20 категориях.