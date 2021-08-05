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Факты / Lifestyle / Техника
Владислава Ткаченко |

Продаем то, что нужно: Эпицентр объявил о запуске распродаж электроники

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Партнёрский материал

Скидки любят все, а ждать умеют единицы. Так вот, чтобы приобрести электронику по выгодной цене – не обязательно ждать черную пятницу или зимнюю распродажу.

Ведь интернет-магазин Эпицентр уже сейчас запускает масштабные акции на телевизоры и другую электронику  – сотни товаров по акционной цене. Снижение цен также будет в торговом зале гипермаркета, но большее количество покупателей все же отдают предпочтение онлайн-шопингу, ведь так удобнее.

В ходе акций ежедневно будут добавляться новые товары, но помимо привлекательной цены, зарегистрированные пользователи смогут получить крутой кэшбэк на свою бонусную карту Выгода. Полученными баллами можно будет оплатить будущие покупки.

Продаем, то что нужно: Эпицентр объявил о запуске распродаж электроники

В этом сезоне Эпицентр добавил в свой каталог огромное количество новинок электроники 2021 года.

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Здесь есть все: наушники, смарт-часы и смарт-браслеты, Bluetooth-колонки, фото- и видеотехника, комплекты для умного дома, игровые приставки и даже электротранспорт, который набирает все большую популярность среди нашего населения, а также много-много других интересных девайсов.

Конечно, это не весь перечень товаров, которые имеют акционную цену. С подробным каталогом, характеристиками, фото и описанием к каждой позиции вы можете ознакомиться на сайте продавца Эпицентр.

Радует и тот факт, что скидки распространяются даже на новинки 2021 года, к примеру:

  • купить ноутбук, смартфон, планшет или домашний кинотеатр можно с экономией до 15%;
  • при покупке смарт-часов, кнопочного телефона, акустической системы, веб-камеры, клавиатуры  получится сэкономить до 20%;
  • на выбранные модели  телевизоров, Smart-TV и телевизоров с wi-fi подключением, а также на роутеры и маршрутизаторы действует скидка до 30%.

Отличная новость для геймеров, ведь сейчас на игровые мыши, клавиатуры и мониторы распространяется скидка до 50%. А это значит, что самое время обновить свою геймерскую площадку, потратив при этом минимальное количество денег.

Поскольку акции уже запущены, не стоит медлить, ведь количество товаров ограниченно. К тому же, обидно будет упустить шанс купить 65-и дюймовый телевизор Samsung по акционной цене 27 499 грн, вместо 33 999 грн – экономия составляет 6 500 грн.

Или Смартфон Apple iPhone 12 mini 4/64GB за 22 999 грн, вместо 25 999.

Продаем, то что нужно: Эпицентр объявил о запуске распродаж электроники

Кроме того, что интернет-магазин Эпицентр запустил скидки на товары, так еще и предлагает бесплатную доставку акционных телевизоров по всей территории Украины.

То есть вы можете воспользоваться курьерской доставкой на указанный адрес или получить товар в отделениях почтовых операторов, не потратив на это ни копейки.

В целом в разделе Электроника интернет-магазина Эпицентр на данный момент действует распродажа более чем в 20 категориях.

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