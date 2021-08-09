NFC — это технология беспроводной связи, с помощью которой можно обмениваться фотографиями, ссылками на сайты, а также оплачивать покупки. С английского языка Near Field Communication переводится, как ближняя бесконтактная связь.

Где используют

Технология NFC используется:

— для оплаты услуг или товаров;

— во время передачи данных (фото, музыки, документов);

— как электронный ключ или удостоверение личности (NFC-чип с информацией о владельце);

— для переводу средств;

— как возможность узнать адрес, телефон, время работы банка с помощью NFC-метки.

Поддерживает ли мой телефон NFC

На вашем Android зайдите в Настройки и выберите Еще. Если вы увидели строку под названиями NFC, тогда ваш телефон поддерживает данную функцию.

В iPhone функция NFC включена автоматически, вам нужно только подсоединить свою платежную карту к программе Apple Pay.

Как включить и выключить функцию NFC на телефоне

Включить

В разделе Настройки, перейдя в пункт Еще, включите переключатели рядом с названием NFC и Android Beam.

Выключить

Отключите переключатель рядом с названием NFC.

Как работает NFC

Важно, чтобы у обоих устройств, которые будут использоваться для передачи данных, были включены функции NFC и Android Beam.

Когда соединение будет установлено, устройства завибрируют и дадут звуковой сигнал.

Когда передача данных завершится, устройство вновь даст звуковой сигнал.

Как передать файлы и данные с помощью NFC

Откройте необходимый файл, приложение или контент на смартфоне. Разместите оба устройства спинами друг к другу и дайте разрешение на передачу данных. После завершения обмена вы услышите звуковой сигнал.

Как оплатить покупки с помощью NFC

Откройте приложение Google Pay и следуйте инструкциям по настройке, которые подскажут вам, как добавить банковскую карту.

При оплате услуг или товара просто откройте приложение Google Pay и приложите телефон к терминалу.

Как добавить карту в GOOGLE PAY — инструкция

Шаг 1. Откройте Google Pay.

Шаг 2. Внесите данные банковской карты.

Шаг 3. Примите условия использования.

Шаг 4. Подтвердите данные банковской карты.

Шаг. 5. Используйте Google Pay.

Развернутую пошаговую инструкцию как добавить карту в Google Pay вы сможете просмотреть в материале на сайте Факты ICTV.