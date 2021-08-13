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Факты / Lifestyle / Техника
Микола Олефіренко |

CyberDog от Xiaomi сделал сальто назад на видео: новый конкурент американскому Spot

Робопес CyberDog

Компания Xiaomi выпустила первое видео с участием четвероногого робота CyberDog, анонс которого состоялся 10 августа.

Видеоработа впервые показала CyberDog в движении. Сюжет ролика разворачивается в лаборатории высоких технологий, где происходит сборка робота. Изучая окрестности, CyberDog внезапно выполняет сальто назад, о котором Xiaomi рассказывала еще в анонсе. К сожалению, приземление после трюка китайцы так и не показали. На видео также можно рассмотреть все мелкие детали, необходимые для передвижения.

Компания планирует выдать 1000 роботов разработчикам по всему миру. Они будут обучать CyberDog уникальным трюкам.

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Новенький CyberDog будет стоить от $1,5 тыс. Американский робот Spot от компании Boston Dynamics доступен для покупки за $ 74 тыс. Китайская новинка имеет множество сходств с главным конкурентом.

Мозгом робопса будет модуль Jetson Xavier NX от Nvidia, разработанный для автономных устройств. Он также оснащен огромным количеством датчиков для ориентировки в пространстве и анализа местности.

— CyberDog способен анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять направление и избегать препятствий, — сообщили в Xiaomi во время презентации.

Вес роботизированного помощника — около 3 кг. Для сравнения, робопес Spot весит 5,2 кг. Управление CyberDog осуществляется через мобильное приложение.

Аналогичный робот от Boston Dynamics уже успел стать звездой интернета — четырехногий Spot станцевал под популярную песню.

Видео с танцами привлекло внимание даже Илона Маска.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi

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