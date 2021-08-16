Магазин 220Volt: ваш надежный проводник в мир электричества

Каждая инженерная система в помещении имеет важную функциональную ценность. Но именно электричество требует наибольшего внимания.

Неправильный выбор, монтаж, настройка и эксплуатация электроприборов могут вывести из строя дорогостоящее оборудование, или, что хуже, привести к авариям с печальными последствиями.

Именно поэтому крайне важно прислушиваться к советам и пользоваться услугами квалифицированных специалистов-профессионалов.

Также не менее важно покупать электрическую аппаратуру с помощью проверенных поставщиков, которые в состоянии ответить за качество своего товара, подтверждая заверенными документами и сертификатами.

Одним из таких является онлайн-магазин 220Volt, принадлежащий предприятию Комел-электро. Компания была основана в 1996 году, и специалисты уже более 20 лет занимаются решением проблем качества сетей электропитания и при этом используют передовые достижения мировой науки и собственные разработки.

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Что предлагает фирма

Компания занимается решением проблем качества сетей электроснабжения, для чего применяет ведущие достижения мировой науки и собственные разработки.

Жители столицы и области могут воспользоваться услугами специалистов компании по установке, монтажу на настройку оборудования.

Киевляне также могут рассчитывать на помощь профессионалов в составлении проектной документации раздела электроснабжения и освещения жилых или промышленных объектов, в согласовании проекта в Киевэнерго и других профильных учреждениях.

Но основным направлением деятельности предприятия является продажа электрического оборудования:

Стабилизаторы напряжения.

Электрогенераторы (бензиновые, дизельные, газовые).

Аккумуляторные батареи.

Источники бесперебойного питания.

Инверторы.

Солнечные электростанции.

Зарядные устройства.

Оборудование для систем водоснабжения (насосы, мотопомпы, гидроаккумуляторы и т. п).

Отопительное оборудование.

Теплый пол.

Комплектование для систем освещения.

Приборы для измерения и контроля потребления электричества.

Доставка осуществляется во все регионы Украины, где работает одна из транспортных компаний: Новая почта, Деливеры, SAT, Евроэкспресс, Интайм, Ночной экспресс, Meest Express, Автолюкс, DHL.

Заказ можно сделать онлайн или по телефону. Способы доставки и оплаты обсуждаются с менеджером индивидуально при оформлении заявки.