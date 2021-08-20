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Факты / Lifestyle / Техника
Максим Зайченко |

Facebook запустил приложение для видеовстреч Horizon Workrooms

фейсбук

Социальная сеть Facebook запустила бета-версию приложения Horizon Workrooms. С его помощью коллеги могут устраивать встречи по видеосвязи.

Об этом сообщается в блоге Facebook.

В этом сервисе есть возможность использовать технологию виртуальной реальности. У каждого участника видеовстречи может быть свой анимированный аватар.

Приложение можно бесплатно загрузить в игровой системе виртуальной реальности Oculus Quest 2 в тех государствах, где поддерживается эта гарнитура.

Пользователь также имеет возможность присоединиться к виртуальной встрече с помощью видеозвонка, без создания анимированного аватара.

Также в Horizon Workrooms можно использовать виртуальную доску для написания каких-либо идей. Эти доски можно экспортировать в виде изображения. Также в рабочем пространстве приложения можно обмениваться файлами и ссылками.

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Фото: Unsplash

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