Социальная сеть Facebook запустила бета-версию приложения Horizon Workrooms. С его помощью коллеги могут устраивать встречи по видеосвязи.

Об этом сообщается в блоге Facebook.

В этом сервисе есть возможность использовать технологию виртуальной реальности. У каждого участника видеовстречи может быть свой анимированный аватар.

Приложение можно бесплатно загрузить в игровой системе виртуальной реальности Oculus Quest 2 в тех государствах, где поддерживается эта гарнитура.

Introducing Horizon Workrooms on @Oculus Quest 2: your new virtual meeting room to sketch ✍️, brainstorm???? and collaborate with your team ???? — no matter where you are. We think it’s one of the best ways to work if you can’t be physically in the same room. pic.twitter.com/YcbYKtzUGj

— Facebook (@Facebook) August 19, 2021