Viking металлоконструкции – проверенный поставщик надежных решений

Обустройство частных домов, дач, производственных или промышленных объектов, гаражей и других зданий является важнейшим элементом комфорта и безопасности.

Иногда даже простой навес, забор или элемент декора являются фактором завершения композиции и дизайна. Поэтому следует обратиться к специалистам, где будет предложено не только качественное обслуживание, но и надежные технические решения.

Ассортимент впечатляет, ведь категорий товаров несколько:

ворота;

навесы;

козырьки;

автоматика для ворот;

фурнитура.

Специалисты Viking металлоконструкции имеют большой опыт в производстве и дальнейшей установке заказанных элементов.

Кроме того, клиенты всегда могут сделать индивидуальный заказ с учетом необходимой автоматики, фурнитуры, материала и его оттенков.

Ворота — основа предложений

Ключевая специализация компании – производство ворот различного типа и назначения. Сейчас в ассортименте можно найти такие варианты ворот:

Откатные . Оптимальный вариант для закрытой территории. Закрываются и открываются вбок с помощью роликов. Они оснащаются электрическим приводом, замком и другой необходимой фурнитурой.

. Оптимальный вариант для закрытой территории. Закрываются и открываются вбок с помощью роликов. Они оснащаются электрическим приводом, замком и другой необходимой фурнитурой. Распашные. Самые простые и дешевые, устанавливаются на две створки с использованием подшипников усиленного типа. Несмотря на то, что это вечная классика, в некоторых случаях это единственный возможный вариант защиты.

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Роллетные . Такая конструкция сэкономит пространство. В основе используются гибкие полотна из алюминия, которые наматываются на специальный вал. Внутри эти полотна дополняются пенополиуретаном, гарантируя теплоизоляцию.

. Такая конструкция сэкономит пространство. В основе используются гибкие полотна из алюминия, которые наматываются на специальный вал. Внутри эти полотна дополняются пенополиуретаном, гарантируя теплоизоляцию. Секционные. Подобный вариант, как и предыдущая конструкция, но вместо ламелей применяются сэндвич-панели. Есть возможность приобрести секционные (гаражные) ворота

Каждый вид продукции изготавливается самостоятельно специалистами компании с учетом общих стандартов качества и надежности.

Навесы для дома

Вторая большая категория предложений от Viking металлоконструкции. Навесы используются возле дома или на открытой территории как способ защитить автомобиль или отдельные элементы от осадков и прямых солнечных лучей.

Есть несколько вариантов выполнения навесов:

тент (дешевый способ обустроить навес, потому что используется простая брезентовая ткань);

поликарбонат (достаточно качественный защитный материал, который имеет отличную светопропускную способность и несколько вариантов оттенков на выбор);

металлочерепица (в основе используются оцинкованные листы толщиной 4,5 мм и несколько вариантов цветов);

металлопрофиль (используются профилированные листы, которые прослужат более 20 лет).

Необходимо лишь указать свои требования и предпочтения, после чего мастера сформируют эскиз будущего строения.

Преимущества сотрудничества

Клиенты получают качественное обслуживание, а также оптимальное соотношение стоимости и качества. Гарантируется оперативность в выполнении заказов, бесплатная доставка и последующая профессиональная установка.