Viking металлоконструкции – проверенный поставщик надежных решений

Обустройство частных домов, дач, производственных или промышленных объектов, гаражей и других зданий является важнейшим элементом комфорта и безопасности.
Иногда даже простой навес, забор или элемент декора являются фактором завершения композиции и дизайна. Поэтому следует обратиться к специалистам, где будет предложено не только качественное обслуживание, но и надежные технические решения.
Ассортимент впечатляет, ведь категорий товаров несколько:
- ворота;
- навесы;
- козырьки;
- автоматика для ворот;
- фурнитура.
Специалисты Viking металлоконструкции имеют большой опыт в производстве и дальнейшей установке заказанных элементов.
Кроме того, клиенты всегда могут сделать индивидуальный заказ с учетом необходимой автоматики, фурнитуры, материала и его оттенков.
Ворота — основа предложений
Ключевая специализация компании – производство ворот различного типа и назначения. Сейчас в ассортименте можно найти такие варианты ворот:
- Откатные. Оптимальный вариант для закрытой территории. Закрываются и открываются вбок с помощью роликов. Они оснащаются электрическим приводом, замком и другой необходимой фурнитурой.
- Распашные. Самые простые и дешевые, устанавливаются на две створки с использованием подшипников усиленного типа. Несмотря на то, что это вечная классика, в некоторых случаях это единственный возможный вариант защиты.
- Роллетные. Такая конструкция сэкономит пространство. В основе используются гибкие полотна из алюминия, которые наматываются на специальный вал. Внутри эти полотна дополняются пенополиуретаном, гарантируя теплоизоляцию.
- Секционные. Подобный вариант, как и предыдущая конструкция, но вместо ламелей применяются сэндвич-панели. Есть возможность приобрести секционные (гаражные) ворота с окном, дверями, замками, ручками и другими элементами.
Каждый вид продукции изготавливается самостоятельно специалистами компании с учетом общих стандартов качества и надежности.
Навесы для дома
Вторая большая категория предложений от Viking металлоконструкции. Навесы используются возле дома или на открытой территории как способ защитить автомобиль или отдельные элементы от осадков и прямых солнечных лучей.
Есть несколько вариантов выполнения навесов:
- тент (дешевый способ обустроить навес, потому что используется простая брезентовая ткань);
- поликарбонат (достаточно качественный защитный материал, который имеет отличную светопропускную способность и несколько вариантов оттенков на выбор);
- металлочерепица (в основе используются оцинкованные листы толщиной 4,5 мм и несколько вариантов цветов);
- металлопрофиль (используются профилированные листы, которые прослужат более 20 лет).
Необходимо лишь указать свои требования и предпочтения, после чего мастера сформируют эскиз будущего строения.
Преимущества сотрудничества
Клиенты получают качественное обслуживание, а также оптимальное соотношение стоимости и качества. Гарантируется оперативность в выполнении заказов, бесплатная доставка и последующая профессиональная установка.