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Факты / Lifestyle / Техника
Микола Олефіренко |

Сальто назад и паркур: как видят и двигаются роботы Atlas от Boston Dynamics

Робот Atlas

Американская компания по производству роботов Boston Dynamics подробно рассказала о движениях ботов Atlas, которые могут делать сальто, бегать и прыгать без подготовки.

По словам инженеров, паркур помогает изучить поведение роботов, которым необходимо ориентироваться в пространстве и реагировать на окружение в режиме реального времени.

Для ориентирования в пространстве используется информация с различных датчиков, таких как камеры и лидары. Данные необходимы для выставления положения суставов и настройки датчиков силы — с их помощью робот передвигается в зависимости от преград.

Atlas также использует камеру глубины для анализа параметров предметов и расстояния к ним. После этого информация попадает в картографическую систему, которая строит модели различных объектов, видимых камере робота.

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Инженеры дают роботу подробную карту препятствий и приблизительный маршрут, по которому Atlas должен следовать. На основе полученных данных двуногий бот должен сам рассчитать траекторию движения для выполнения различных трюков.

“Мозг” робота окрашивает предметы в зоне видимости зеленым цветом, а затем меняет оттенок предмета по мере отдаления. 

Каждое из движений, которые выполняет Atlas во время паркура, основано на шаблоне, созданном заранее с использованием оптимизации траектории. Роботу достаточно проанализировать окружение и выбрать нужное движение из библиотеки.

Ранее Boston Dynamiscs поделилась видеороликом, в котором гуманоидные роботы Atlas занимаются паркуром. Боты с легкостью преодолевают полосу препятствий — бегают, прыгают, в конце — синхронно делают сальто назад. На создание видеоролика ушло несколько месяцев обучения двуногих машин.

Источник: Boston Dynamics

Фото: Boston Dynamics

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