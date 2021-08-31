Социальная сеть Instagram сделает обязательной графу о дате рождения. Это коснется уже зарегистрированных пользователей, которые не указали дату рождения.
Об этом указано в пресс-релизе Instagram.
Компания таким образом хочет усовершенствовать безопасность для молодежи и обеспечить правильный опыт для каждой возрастной группы.
Также эта информация позволит Instagram персонализировать рекламу и запрещать взрослый контент для детской аудитории.
Похожую политику отображения постов с деликатным содержимым имеет и Facebook. При этом социальная сеть позволяет смотреть публикации без указания возраста – нужно просто щелкнуть на изображение.
В компании сообщили, что новые изменения коснутся уже зарегистрированных пользователей, которые не указали возраст. В их аккаунтах появятся соответствующие уведомления. Если пользователь проигнорирует просьбу указать дату рождения, он просто не сможет воспользоваться приложением.
Правильность возраста будет определять искусственный интеллект – в ходе анализа публикаций, в которых человека поздравляли с днем рождения.
Источник: Instagram