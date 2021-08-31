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Факты / Lifestyle / Техника
Максим Зайченко |

Instagram обяжет пользователей указывать возраст

Instagram

Социальная сеть Instagram сделает обязательной графу о дате рождения. Это коснется уже зарегистрированных пользователей, которые не указали дату рождения.

Об этом указано в пресс-релизе Instagram.

Компания таким образом хочет усовершенствовать безопасность для молодежи и обеспечить правильный опыт для каждой возрастной группы.

Также эта информация позволит Instagram персонализировать рекламу и запрещать взрослый контент для детской аудитории.

Похожую политику отображения постов с деликатным содержимым имеет и Facebook. При этом социальная сеть позволяет смотреть публикации без указания возраста – нужно просто щелкнуть на изображение.

В компании сообщили, что новые изменения коснутся уже зарегистрированных пользователей, которые не указали возраст. В их аккаунтах появятся соответствующие уведомления. Если пользователь проигнорирует просьбу указать дату рождения, он просто не сможет воспользоваться приложением.

Правильность возраста будет определять искусственный интеллект – в ходе анализа публикаций, в которых человека поздравляли с днем рождения.

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Источник: Instagram

Фото: Unsplash

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