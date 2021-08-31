Исследователи из Университета Мичигана и Университета Токио разработали систему для безопасной доставки электричества по воздуху. Другими словами, ученые создали комнату, в которой можно заряжать гаджеты с помощью беспроводных технологий.

Благодаря магнитным полям мощность зарядки достигает 50 Вт, так что скорость подзарядки зависит уже от технологий, встроенных в устройства. Весь секрет комнаты скрывается в ее стенах — энергию передают конденсаторы, которые создают магнитные поля.

Автор исследования Алансон Сэмпл заявил, что технологию можно использовать не только для зарядки смартфонов и ноутбуков в офисах и жилых домах.

Новинка пригодится даже в больницах, питая энергией необходимые устройства. К примеру, современные импланты сердца требуют постоянного подключения к электричеству — в новой комнате в этом нет необходимости. Технологию также можно использовать на производственных объектах.

Команда разработчиков сейчас работает над созданием более сложной технологии — они хотят сделать аналогичную коробку, в которой будут заряжаться устройства.

По словам исследователей, систему можно легко масштабировать до более крупных сооружений, таких как фабрики или склады, при этом соблюдая существующие правила безопасности.

На внедрение подобных технологий в помещение понадобится время — даже крупные компании не всегда могут справиться с использованием аккумуляторов. К примеру, General Motors прекращает производство электрокаров Chevy Bolt из-за проблем с аккумуляторами и нехватки микросхем.

Источник: University of Michigan

Фото: University of Michigan, Unsplash