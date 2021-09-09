Кварцвиниловая плитка: плюсы и минусы

Обилие инновационных решений на рынке напольных покрытий может поставить в тупик любого: ламинат SPC, LVT плитка, кварц-винил – какие преимущества и недостатки у этих отделочных материалов?

Каковы эксплуатационные характеристики у разных решений? В каком случае применять жесткую замковую плиту, а в каком – гибкую плитку?

Что мы называем кварц-винилом?

Кварц-виниловые покрытия – это вся группа отделочных материалов для пола, которые выпускаются на основе композита винила и минеральной добавки.

Если в составе преобладает винил, а доля минеральной компоненты не превышает 20%, речь идет о гибкой LVT плитке (или, как ее еще называют, плитке ПВХ). Если же доля винила составляет 20%, а минерального порошка – 80%, мы имеем дело с SPC-ламинатом (жесткой композитной плитой из каменной пыли и поливинилхлорида).

У двух этих типов напольных покрытий есть ряд общих свойств:

100% влагостойкость;высокая прочность;

высокий класс пожарной безопасности (КМ2);

антискользящие характеристикиантистатические характеристики;

высокий уровень биологической устойчивости;

простота уборки и отсутствие необходимости специального ухода за покрытием;

исключительная долговечность (производители гарантируют до 20 лет полезной эксплуатации в жилых помещениях).

В дополнение к этому следует также отметить высокие декоративные характеристики, простоту монтажа, высокую ремонтопригодность модульного пола, а также универсальность: кварц-винил может использоваться в любой комнате, его широко применяют как в отделке жилых помещений.

В чем разница между SPC и LVT?

Сравним физические характеристики SPC и LVT-покрытий:

показатели плотности: у SPC-плиты – до 2000 кг/м³ (на уровне керамогранита); у LVT-плитки – до 800 кг/м³,

уровень акустического комфорта: SPC-плита гасит ударные шумы до 15 дБ, а ПВХ-плитка – до 7 Дб;

показатели теплопроводности: у SPC-плиты – 0,27 Вт/м*К (на уровне натурального дерева); у гибкой плитки – 0,16 Вт/м*К;

толщина SPC-плиты – от 4,5 до 8,5 мм; у LVT-плитки – до 2,5 мм.

Жесткая кварцвиниловая плитка – это напольное покрытие с замковым типом монтажа. Жесткие планки или доски соединяются в конструкцию типа плавающий пол при помощи клик-замков: это своего рода конструктор, не требующий наличия специального опыта.

По совокупности своих физических и потребительских характеристик как SPC-плита, так и LVT-плитка с большим отрывом выигрывают у более привычных напольных покрытий, в том числе – премиальных.

Какой же из этих вариантов выбрать – зависит, с одной стороны, от финансовых возможностей, а с другой – от особенностей помещения, отделка которого планируется. Уточнить детали можно непосредственно у производителей, тем более что некоторые компании (например, VINILAM), выпускают как жесткий кварц-винил, так и гибкую ПВХ-плитку.