Представлен концепт iPhone SE 3

Опубликованы первые рендеры дизайна нового бюджетного смартфона iPhone SE 3.

Фотографии показали программисты YouTube-канала ConceptsiPhone.

Ожидается, что новый смартфон будет представлен в зеленом, розовом, лавандовом, кремовом, голубом и черном цветах. iPhone SE 3 будет отличаться тем, что у него рабочая поверхность экрана будет полностью рабочей, то есть, сверху не будет так называемой челки.

По мнению экспертов, таким образом Touch ID, вероятнее всего, будет перемещен на кнопку питания. Процессор A15 Bionic, вероятнее всего, будет находиться внутри.

iPhone SE 3 по внешнему виду будет похож на iPhone 13. При этом подтверждения о том, что этот конкретный смартфон будет вообще выпущен, до сих пор нет.

Источник: YouTube ConceptsiPhone