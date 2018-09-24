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Умирают молодыми: какая болезнь убивает украинцев

От сердечно-сосудистых заболеваний умирает 70% украинцев.

По данным президента Ассоциации кардиологов Украины Владимира Коваленко, самым распространенным диагнозом является ишемическая болезнь сердца, передает Укринформ. Также у украинцев часто случаются инфаркты, инсульты, нарушения сердечного ритма и сердечная недостаточность.

– Чаще всего умирают в следствии ишемической болезни. Именно она составляет тот плацдарм, на котором развиваются эти тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и внезапная сердечная смерть, — пояснил Коваленко.

Случаи такой смерти нередко происходят посреди улицы или в других общественных местах.

– Наиболее часто умирают молодые люди работоспособного возраста, мужчины. На фоне нездорового способа жизни — они больше курят, пьют, ведут малоподвижный способ жизни, реже обращаются к врачам. Это значительная врачебная проблема, потому что обычно гибнут люди, которые чувствовали себя здоровыми, — пояснил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора.

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К слову, ранее ученые назвали продукт от 5 недугов, в том числе и от инфаркта и инсульта.

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