Станет причиной № 1! Какая болезнь будет провоцировать рак в будущем

Ожирение к 2043 году займет первое место в списке самых распространенных причин развития раковых заболеваний среди женщин.

К такому выводу пришли британские ученые, пишет The independent.

Сейчас причиной развития рака у 12% женщин-пациентов является курение. А вот лишний вес и ожирение приводят к развитию онкозаболеваний у 7% женщин.

По данным британской компании Cancer Research UK количество курильщиков снижается, а вот количество людей, страдающих ожирением, растет. Поэтому за 25 лет изменится распределение причин развития онкозаболеваний.

По прогнозам организации, в 2035 году в мире причиной развития рака будет у 10% людей – курение, а вот лишний вес и ожирение влечет рак у 9% людей.

В 2043 году, если будет сохраняться тренд, ожирение будет занимать первую позицию среди причин развития рака у женщин.

Что касается мужчин. то курение будет оставаться главной причиной раковых заболеваний дольше, чем у женщин.

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К слову, ученые оценили, сколько миллионов людей умрет от рака в этом году.