Овсянка и тосты. 5 табу на завтрак

Кукурузные хлопья, овсянка быстрого приготовления, булочка с маслом, тосты и энергетические батончики категорически нельзя кушать после пробуждения.

Портал 24apteka составил список этих продуктов.

Кукурузные хлопья

В рекламе показывают, как дети и взрослые завтракают кукурузными хлопьями. Однако обработанные хлопья содержат минимальное количество клетчатки, а вот сахара и быстрых углеводов там слишком много. Это вызывает резкий скачок и не менее резкое падение уровня сахара.

Овсянка быстрого приготовления

Большинство знает, что овсянка на завтрак полезна для здоровья. Однако здесь не идет речь об овсянке быстрого приготовления, овсяных хлопьях или других кашах.

Все потому, что овсянка быстрого приготовления содержит мало клетчатки, нежели настоящая, а, значит, меньше полезных микроэлементов.

Булочка с маслом

Кто откажется на завтрак съесть булочку с маслом? Это же вкус детства! Но не стоит забывать, что калорийность такой булочки равна 4 кускам белого хлеба.

Этот завтрак плох тем, что содержит высокий уровень сахара, калорийность и низкое содержание белка.

Тосты

Это очень популярный завтрак, однако он не содержит белков. А из-за того, что тосты жарят, человек почувствует голод через час.

Энергетические батончики

Это популярный завтрак среди тех, кто просто не успел позавтракать дома. Батончик можно купить в магазине и съесть по дороге на работу. И хотя такие продукты неплохо насыщают, они не приносят никакой пользы человеку.

Батончики содержат небольшое количество клетчатки, но много сахара.

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