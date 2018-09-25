3 причины завести собаку, когда в доме есть ребенок

Родители не должны отказываться от домашнего любимца, если у них появляется ребенок.

Почему родителям все-таки стоит заводить животных, когда появляются дети, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

– Распространено мнение, что животные могут негативно влиять на иммунную систему, способствовать развитию аллергии и астмы и просто приносить грязь. Тем не менее, исследования показывают, что на самом деле домашние любимцы могут быть полезны для здоровья малышей, – пишет Супрун.

По ее словам, ранний контакт с определенными бактериями может сформировать у детей иммунные реакции, что, в свою очередь, является профилактикой аллергии и ослабленного иммунитета.

Так, ученые нашли бактерию, переносимую собаками, которая позитивно влияет на развитие микрофлоры кишечника.

Исследования более 700 канадских детей показывают, что у тех, кто держал собаку дома и после рождения, было существенно больше бактерий, которые снижают риск аллергии (дерматит и астма ) и ожирения.

Кроме того, по словам Супрун, и коты могут защитить ребенка от развития астмы.

– Чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не самым лучшим образом. Даже непатогенные бактерии нужны нам для тренировки иммунной системы. Чем раньше и регулярнее у детей появляется возможность контактировать с безвредными микроорганизмами, тем лучше тренируется их иммунная система.

Напомним, ВОЗ назвала самую опасную болезнь в мире.

Фото: Dziana Reyantovich/Dreamstime.com