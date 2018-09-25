Минздрав поддержит законопроект о ликвидации сетевых монополий на фармрынке

Закон о равномерном распределении аптек должен изменить модель по получению сверхприбылей на работу аптечных учреждений в интересах пациентов.

Об этом заявила заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко. Она считает, что принятие законопроекта №8591, который предусматривает равномерное распределение аптек, должно изменить отношение владельцев аптек к пациентам.

По ее словам, в странах Европейского союза, где один фармацевт обладает одним или несколькими аптечными учреждениями, такой владелец ценит конечного потребителя продукции и заинтересован в том, чтобы продать пациенту эффективные и самые дешевые для него лекарства.

– Сама законодательная инициатива возникла не на пустом месте. Все мы видим, что в семейном бюджете украинцев расходы на лекарства занимают значительное место. Для большей части населения нашего государства вопрос лекарственных средств становится весьма проблематичным, при этом стоимость лекарственных средств в Украине очень часто превышает стоимость лекарственных средств в соседних странах, – сказала Сысоенко.

Она добавила, что и фармацевтические учреждения, занимающиеся розничной торговлей лекарств и аптечные учреждения в соответствии с законодательством относятся к учреждениям здравоохранения, и поэтому должны нести такую ​​же ответственность за жизнь и здоровье пациентов.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Роман Илык во время обсуждения отметил, что нормы, предложенные законопроектом, будут стимулировать предоставление аптеками максимального количества фармацевтических услуг, что сделает лекарственные средства более доступными для населения.

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12 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8591, который предусматривает установление правила равномерного распределения аптек с введением минимального расстояния между ними в 500 метров.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Ирина Сысоенко, Анна Романова, Тарас Кремень, Оксана Кужель, Ольга Богомолец, Елена Кондратюк, Ирина Геращенко, Олег Мусий и Андрей Шипко.