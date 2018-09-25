Не в соке. В чем главная польза лимона

Большинство людей знает о пользе лимонов, лимонного сока, но мало кто знает, что в цедре лимона содержится в 5-10 раз больше витаминов.

Целебными свойствами лимон во многом обязан именно кожуре, пишет портал Страна Здоровья.

Цедра лимона для здоровья кишечника

Из-за несбалансированного питания, большого количества белка из красного мяса возникает рак толстой кишки. В связи с этим цедра лимона особенно ценна. В ней очень много флавоноидов диосмина и гесперидина – веществ, которые активно подавляют возникновение и развитие опухоли в толстом кишечнике.

Цедра лимона как профилактика диабета

Она содержит большое количество полифенолов – веществ, которые препятствуют образованию жировой прослойки на животе, абдоминального жира. Последний способствует развитию сахарного диабета.

Цедра лимона для кожи

В цедре лимона содержится лимонен – бесцветное вещество, которое способно противостоять развитию рака кожи у человека. Это одно из самых ценных веществ, которое входит в состав лимонного масла. Цедра противостоит старению кожи.

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К слову, ранее мы писали, как правильно есть лимоны.