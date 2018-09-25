Резкое увеличение больных корью: за неделю почти 570 человек

За 38-ю неделю 2018 года в Украине корью заболели 563 человека: 185 взрослых и 378 детей. Это на 28% больше, чем на предыдущей неделе.

Произошло прогнозируемое увеличение заболеваемости корью, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

– С началом учебного года состоялось прогнозируемое увеличение количества заболеваний корью среди детей – 378 случаев на этой неделе против 253 на прошлой (взрослые: 187 и 185 случаев соответственно). Это на 28% больше, чем на предыдущей неделе, – говорится в сообщении.

При этом в Минздраве напоминают, что невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады.

Всего с начала года корью заболели 31 443 человека – 12 757 взрослых и 18 686 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6195 человек), Закарпатской (всего 3105 человек), Ивано-Франковской (всего 2886 человек), Одесской (всего 2437 человек), городе Киеве (всего 2218 человек) и Тернопольской (всего 1713 человек) областях.

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Напомним, в Украине начали бесплатную вакцинацию от кори взрослых– тех, кто еще не получил прививку и относится к группам повышенного риска.

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