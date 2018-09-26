26 сентября человечество отмечает Всемирный день контрацепции.

Когда речь заходит о контрацепции, первое, что приходит в голову, – презерватив. Однако методов предотвращения нежелательной беременности существует много, у каждого из них – свои преимущества. Мы подобрали для вас 5 альтернатив презервативам.

Стерилизация

Самый эффективный метод контрацепции с надежностью 99,9%. Женщин стерилизуют путем перевязки маточных труб, мужчин – методом вазэктомии. Однако основным недостатком такого вида контрацепции является радикальность. Если через некоторое время вы захотите детей, вам это уже не удастся.

Оральные контрацептивы

Надежность таблеток оценивают на уровне до 99,7%. Они комплексно влияют на женскую половую систему посредством гормонов и подавляют овуляцию. Кроме того, они снижают риск инфекционных заболеваний и уменьшают кровопотери во время менструации. Важно, что разные таблетки содержат разные дозировки и сочетания гормонов.

Внутриматочная контрацепция

Надежность спирали и гормональной системы колеблется от 99,2 до 99,8%. Спираль является своеобразным барьером, который препятствует прикреплению оплодотворенной яйцеклетки в матку. Гормональная система – выделяет определенное количество гормона, который подавляет подвижность сперматозоидов.

Среди недостатков спирали – повышенный риск воспалений, болезненные менструации и риск внематочной беременности. В свою очередь гормональная система не подойдет женщинам, которые планируют в скором времени зачатия, поскольку ее ставят на 5 лет.

Гормональный пластырь или кольцо

Надежность этих неинвазивных методов – около 92%. Недостатками такого метода контрацепции является то, что гормональный пластырь заметен и его необходимо менять каждую неделю. В свою очередь вагинальное кольцо меняют раз в месяц, однако его использование может повлиять на характер менструаций, а также вызвать различные побочные эффекты.

Спермициды

Химические вещества в виде вагинальных свечей, кремов, таблеток и капсул. Такие контрацептивы разрушают мембрану сперматозоидов. Эффективность метода – не более 70%. Недостаток спермицидов заключается в том, что они нуждаются в постоянном введении перед половым актом. Кроме того, часто они могут быть причиной раздражения и воспаления слизистой оболочки, а также вагинального кандидоза.

Напомним, Папа Римский Франциск назвал сексуальность и секс даром Божьим.