Жена бросила и занялся собой: 186-килограммовый мужчина стал качком

Стивен Ринго из штата Теннесси, США, весил почти 186 килограммов, когда его жена заявила, что не может спать с ним из-за этого. Тогда мужчина начал заниматься спортом и сел на диету, в результате чего сильно похудел.

Об этом сообщает Daily Mail.

38-летний инженер-программист в молодости был подтянутым и сильным, но любовь к фастфуду незаметно разрушила его жизнь. Выглядел он вот так.

Стивен рассказывает, что каждый день объедался двумя Биг-Маками, двумя порциями большого картофеля фри и выпивал два больших стакана колы, а также съедал 20 куриных наггетсов каждый день на обед, а затем пиццу из Domino’s на ужин.

Мужчина рассказывает, что впервые задумался о том, что вес мешает ему жить, после того как они отправились с женой в Нью-Йорк в 2012 году.

Стивену приходилось делать постоянные привалы на скамейках после коротких пеших прогулок. Он был не в состоянии даже самостоятельно надевать носки.

Но в 2016 году жена Стивена заявила, что не намерена больше с ним жить. Когда супруга оставила мужчину одного, он наконец решил взяться за себя.

Сначала Стивену тренировки давались крайне сложно, но он не унывал и продолжал тренироваться каждый день.

Мужчина разработал специальную систему питания. Вместо прежних бургеров и пиццы Стивен теперь ест много овощей, фруктов и нежирное мясо.

На полное преображение у мужчины ушло два года. Он скинул 101 килограмм.

Стивен заявил, что потеря веса прибавила ему уверенности. И хотя бывшая жена так и не вернулась к нему, он уверен, что в будущем сможет стать для кого-то идеальным партнером.

Напомним, четыре продукта, которые помогут похудеть.