На Ровенщине в школе-интернат отравилось 20 детей

В Ровенской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников и персонала Мизоцкой специализированной общеобразовательной школы-интерната. Уже госпитализированы 22 ребенка и 2 взрослых.

Об этом сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Общее количество больных составляет 24 человека, из них 22 ребенка и 2 работника заведения. Госпитализированы в инфекционные отделения 16 больных (в Здолбуновской ЦРБ находятся 11 больных, в Млиновской ЦРБ – 4, в Костопольской ЦРБ – 1) и еще 8 детей лечатся амбулаторно (в Здолбуновском районе -3 ребенка, Ровенском – 2 и по одному – в Острожском, Дубенском и Сарненском районах).

Установлено, что возбудителем, который вызвал заболевание детей, стала сальмонелла энтеритидис. Возбудитель был обнаружен у больных, в охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока (полочка холодильника, терка для вареных овощей, лоток для сырого мяса).

Главными причинами инфекции называют несоблюдение правил личной гигиены и нарушение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов

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К слову, у пяти человек, отравившихся на поминальном обеде в кафе Луцка с 19 по 21 августа, диагностировали сальмонеллез.