PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / На Ровенщине в школе-интернат отравилось 20 детей/

На Ровенщине в школе-интернат отравилось 20 детей

В Ровенской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников и персонала Мизоцкой специализированной общеобразовательной школы-интерната. Уже госпитализированы 22 ребенка и 2 взрослых.

Об этом сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Общее количество больных составляет 24 человека, из них 22 ребенка и 2 работника заведения. Госпитализированы в инфекционные отделения 16 больных (в Здолбуновской ЦРБ находятся 11 больных, в Млиновской ЦРБ – 4, в Костопольской ЦРБ – 1) и еще 8 детей лечатся амбулаторно (в Здолбуновском районе -3 ребенка, Ровенском – 2 и по одному – в Острожском, Дубенском и Сарненском районах).

Установлено, что возбудителем, который вызвал заболевание детей, стала сальмонелла энтеритидис. Возбудитель был обнаружен у больных, в охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока (полочка холодильника, терка для вареных овощей, лоток для сырого мяса).

Главными причинами инфекции называют несоблюдение правил личной гигиены и нарушение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов

Читайте: Убивают незаметно! Топ-5 болезней из холодильника и как не заразиться

К слову, у пяти человек, отравившихся на поминальном обеде в кафе Луцка с 19 по 21 августа, диагностировали сальмонеллез.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гороскоп на сегодня, 27 сентября
Провокации РФ в Азовском море и миротворцы – о чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН
Украина подписала соглашение о безвизе с Уругваем
Нацполіція
Пытали утюгом: в Киеве задержали экс-полицейских
Жена бросила и занялся собой: 186-килограммовый мужчина стал качком
Петро Порошенко
Генсек ООН получил ноту о непродлении Украиной Договора о дружбе с РФ
Грабят награбленное. В оккупированных Ровеньках захватывают единственное работающее предприятие
Работа за границей: как собираются возвращать украинцев
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка