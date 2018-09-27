Нужно ли кушать каждый день суп, и приносит ли это пользу для нашего здоровья.
– Есть или не есть суп – больше вопрос вкуса, чем здоровье, – отмечает в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Даже если вы совсем откажетесь от супа – это не будет иметь вредных последствий. Ведь в странах, где почти не едят жидкие блюда – показатель гастроэнтерологических заболеваний не имеет существенных отличий от нашего.
По словам Супрун, ни одного научного подтверждения, что есть суп нужно ежедневно нет.
Сбалансированное разнообразное питание и достаточно жидкости в течение дня лишают нас потребности есть суп или борщ.
Но время от времени суп все-таки нужно есть:
- Обеспечение потребности в потреблении овощей. По рекомендации Британского службы здоровья стоит есть 5 порций овощей и фруктов (одна около 80 граммов). Именно тарелка супа содержит минимум две необходимые порции.
- Идеальный вариант сохранения питательных веществ. В супе полезные витамины или минералы остаются в блюде. Жиры, которые есть в супе, способствуют лучшему усвоению растительных пигментов каротиноидов. Это – про-витамин А, необходимый для здоровья зрения, кожи и иммунитета.
- Cуп или борщ – это жидкость. А хорошо увлажненная пища лучше переваривается.
В идеале, суп должен быть не очень жирный, и готовить его следует без жарки овощей. Вместо мучнистой заправки крем-супов лучше использовать чечевицу, что добавит полезного белка в блюдо и клетчатку.
Читайте: Овсянка и тосты. 5 табу на завтрак
Напомним, ВОЗ назвала самую опасную болезнь в мире.
Фото: Nathalie Jolie/Unsplash