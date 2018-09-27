Кембриджские ученые считают алкоголь наркотиком и хотят, чтобы его продавали только по рецепту.

Об этом пишет журнал The BMJ.

Исследователи говорят, что вреда от алкоголя больше, чем от табака, героина и гашиша вместе взятых. Из-за того, что свободный доступ к алкоголю, возникает много социальных проблем.

– Наиболее успешными являются те страны, где цены на алкоголь завышены, а доступность снижена, – заявляют ученые.

Алкоголь – одна из главных причин смерти взрослых людей. Ежегодно от спиртного умирает около 2,8 млн лиц.

– Спиртное может убивать медленно – из-за болезней, вызванных его употреблением, а может быстро – из-за травм, заработанных в пьяном состоянии или отравления, – отметили исследователи.

Ученые предлагают забыть об интересах производителей, официально признать алкоголь наркотиком и выдавать его только в качестве лекарственного средства, если это необходимо.

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К слову, в Украине от 4 до 20% вырастут минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.