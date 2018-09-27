Новый законпроект об аптеках регламентирует требования к их размещению, образование их владельцев и не позволяет одному владельцу иметь более четырех аптек

Разъяснения относительно новых норм законопроекта №8591, который меняет правила работы на аптечном рынке, предоставили авторы законодательной инициативы, передает РБК-Украина.

В частности член комитета ВР по вопросам здравоохранения Андрей Шипко отметил во время обсуждения законопроекта, что он полностью гармонизируется с европейским законодательством, а главная его цель это защита интересов пациентов.

– Предложенный законопроект полностью гармонизируется с европейским законодательством. Согласно предлагаемым нормам, сверхмощные аптечные сети которые сегодня де-факто существуют в Украине, которые получают сверхприбыли по продаже лекарственных средств, больше не смогут существовать в том формате в котором существуют на сегодняшний день. Главный тезис законопроекта №8591 о том, что аптечное учреждение не является торговой точкой, а является учреждением здравоохранения – отметил Шипко.

Соавтор законопроекта Ирина Сысоенко также отметила необходимость изменения существующей модели на аптечном рынке с коммерческих интересов владельцев аптечных сетей на модель защиты интересов пациента.

– Введение новых европейских стандартов в предложенном законопроекте должно изменить общую философию функционирования аптечного сегмента – от личных коммерческих интересов владельцев аптечного бизнеса на ту философию владельца, которую можно наблюдать например в Германии, где один фармацевт владеет одной или двумя аптеками, передает их по наследству своим детям, но это не той деятельностью, которая позволяет получать сверхприбыли аптечным сетям. Поэтому такой владелец очень ценит конечного потребителя, который заинтересован в том, чтобы прийти в аптеку и купить качественный, доступный по цене препарат, и делает для этого все необходимое, – сказала Сисоенко.

Вместе с тем в Минздраве также дают положительную оценку законодательной инициативе и готовы ее поддерживать, но отмечают, что между первым и втором чтением необходимо будет дополнять законопроект нормами, которые обеспечат качественный территориальный принцип размещения аптечных учреждений, прежде всего на селе.

Такое мнение озвучил заместитель министра здравоохранения Роман Илык:

– То, что предлагается законопроектом успешно функционирует в большинстве странах, в том числе странах Европейского союза. Министерство здравоохранения будет поддерживать этот законопроект, добавив свои замечания после первого чтения.

Роман Илык отмечает, что крайне важно, чтобы аптечные учреждения не концентрировались в так называемых проходных местах, а были распределены территориально равномерно, особенно в сельской местности. Также по его мнению, важно чтобы этой деятельностью занимались профессионально подготовленные люди. Если же люди не имеют соответствующей квалификации и образования, то безусловно возникает риск того, что в аптечном учреждении фармацевтическая услуга не имеет реально того качества, на которое мы могли бы рассчитывать.

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Напомним, что законопроект №8591 о повышении экономической конкуренции в аптечном сегменте и увеличение ценовой и физической доступности лекарственных средств для пациентов был зарегистрирован в Верховной Раде 12 июля.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Ирина Сысоенко, Анна Романова, Тарас Кремень, Александра Кужель, Ольга Богомолец, Елена Кондратюк, Ирина Геращенко, Олег Мусий и Андрей Шипко.