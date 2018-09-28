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В Украине ввели запрет на популярное лекарство для детей

В Украине временно запретили капли для младенцев Колигаз.

Дитина

В Украине ввели временный запрет на распространение капель от чрезмерного газообразования для младенцев – Колигаз, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о каплях Колигаз-Здоровье 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе всех серий.

Производителем является ООО Фармацевтическая компания Здоровье, Украина. Регистрационное удостоверение препарата UA/12946/01/01.

Читайте: В Украине запретили вакцину из Франции

К слову, в Украине временно запретили этиловый спирт.

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