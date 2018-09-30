Интенсивный рабочий график, напряжение и стресс – делают свое дело. Поэтому Факты ICTV подготовили советы, как постоянно хотеть секса и не отказываться от него.

Почему не хочется близости после работы?

Как только вы оказываетесь дома, пытаетесь побыстрее очутиться в постели. А, не успев уснуть уже думаете, как бы завтра попасть домой пораньше, чтобы поиграть на компьютере.

Невозможно постоянно думать о сексе, или хотеть секса (может со мной кто-то и не согласится. – Ред.), когда ты очень устал или день убивается на такие вредные привычки как:

Работа вхолостую

Оптимизируйте свой рабочее процесс, дабы тратить меньше времени, но чтобы не навредить продуктивности.

Социальные сети

Особенно это касается тех, кто в телефоне или компьютере проводит много времени в силу своей работы. Когда вы листаете, хоть и веселые странички, ваш мозг все равно находится в напряжении.

Плохая еда

Вредная пища негативно влияет на либидо. Не нужно себя сильно ограничивать или голодать, достаточно правильно питаться и употреблять с пищей все необходимые витамины и микроэлементы. Также не стоит забывать о пищевых афродизиаках: устрицы, перец чили, спаржа, сельдерей, бананы, грецкие орехи и сухофрукты: инжир, чернослив, изюм.

Сидячий образ жизни

Работа за компьютером, сидение за рулем, сидение у телевизора. Это способствует тому, что постепенно накапливается мышечная зажатость. Все это напрямую сказывается на сексуальной скованности и отсутствии желания.

Как подготовится к сексу после трудовых будней

Для начала стоит перестать относиться к сексу, как к долгу или обязанности. Такая формулировка рушит любые надежды на приятные ощущения.

Первое, что вы должны сделать – отключить мозг! У людей мысленная и сексуальная деятельности регулируются корой головного мозга. Включенной может оставаться только одна из них, – рассказывает сексолог Олеся Степаненко.

1. Прогуляйтесь с любимым человеком полчасика по парку, разговаривая не о проблемах и претензиях. Обсудите что-то позитивное, отстраненное или поговорите о чем-то романтичном, о сексе. Лишним обсудить эту тему не будет, а придя домой еще и захочется попрактиковаться.

2. Зайдите по пути домой в торговый центр за новым бельем. Такой шопинг сразу поднимет настроение, да и примерить обновку сразу захочется.

3. Также расслабить тело поможет массаж. Сделайте релаксирующий массаж с ароматическими маслами и вперед практиковаться. Еще один вариант – принять ванную, а лучше сделать это вместе.

4. Простимулируйте себя эмоционально: начните обниматься, целоваться. Также поможет просмотр романтической киноленты или сериала. А, если не любите кино, есть достаточно замечательных книг в этом сегменте, которые точно вас мотивируют;-)

5. Если ваша работа скучна и монотонна, то лучше всего привнести в свою жизнь немного риска и адреналина. Как минимум это физическая активность: велосипед, ролики, а можете и с парашютом прыгнуть.

– Не бойтесь деятельности связанной с повышением адреналина, ведь он стимулирует выработку тестостерона, отвечающего за либидо, – отмечает сексолог Олеся Степаненко.

6. Уберите обыденность из сексуальной жизнь. Не бойтесь экспериментировать и делать сюрпризы. Предвкушение таких моментов заставит отложить усталость на задний план.

К слову, ранее Факты ICTV рассказывали, можно ли в Украине заниматься сексом в общественных местах и какое наказание за это предусмотрено.