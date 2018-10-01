1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Этот праздник был учрежден Североамериканским вегетарианским сообществом в 1977 году.

История вегетарианства

Вегетарианство зародилось еще в древней Греции и Индии, а также практиковалось в восточной культуре.

Пифагор был вегетарианцем и пропагандировал такой образ жизни. Также не ели мяса и древнеегипетские жрецы, которые принимали участие в различных ритуалах.

В середине ХІХ века вегетарианство зародилось и в Европе, в Великобритании оно начало практиковаться с 1847 года.

Оно всегда сопровождалось рядом убеждений религиозного, философского или мистического характера.

Так, последователи Толстого отказывались от мяса, убеждая себя в том, что таким образом они борются против зла, выражающегося в расправе над животными.

В современном мире вегетарианство практикуется людьми, занимающимися йогой, а также теми, кто склонен к эзотерическим наукам.

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Виды вегетарианства

Строгое вегетарианство (веганство) – этот вид вегетарианства запрещает не только мясо, но еще яйца птиц и молоко. Есть нельзя не только живность, но и все то, что эта живность производит;

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Лактовегетарианство – живность по-прежнему недоступна к поеданию, но ее производство – молоко и все продукты, сделанные из молока – вполне допустимо и даже приветствуются;

Оволактовегетарианство – позволяет употреблять не только молоко, но и яйца птиц;

Младовегетарианство – помимо яиц, молока и всех продуктов, приготовленных на этих компонентах, младовегетарианцу позволено включать в свой рацион мясо птицы и рыбы. То есть запрещается есть только мясо животных.

Различают среди направлений вегетарианства еще и сыроедство. То есть, человек питается только свежей растительной пищей, от которой получает все необходимые для организма вещества. При таком виде вегетарианства также позволено употреблять орехи и злаки.

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За и против

Сторонники вегетарианства утверждают:

Вегетарианцы едят овощи и фрукты, а также злаки, орехи, крупы и получают от этого достаточно минералов, витаминов и прочих необходимых организму веществ, а вот холестерина, содержащегося в мясе, они не получают. Тем самым отдаляют от себя риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, угрожающих всем мясоедам;

Вегетарианцы утверждают, что вполне достаточно энергии, получаемой из растительных продуктов, особенно учитывая любовь людей к перееданию. Так есть больше шансов сохранить прочное здоровье и не обрасти жиром;

Если мясоеда привести на настоящую бойню, то он больше никогда не сможет прикоснуться к мясу – это будет вызывать у него брезгливость и тошноту. Убивать животных даже самым быстрым и безболезненным способом, даже с целью прокормить человечество – негуманно, утверждают вегетарианцы.

Противники вегетарианства утверждают:

Врачи утверждают, что во фруктах и овощах недостает всех необходимых организму веществ. Например, в мясе содержатся аминокислоты, запас которых невозможно восполнить каким-либо иным путем, кроме как поеданием самого мяса. Белки, конечно, можно получить из орехов и бобовых. В молоке и кисломолочных продуктах содержится витамин В2, который вегетарианцы не получают, а пожилые люди, отказавшиеся от мяса, страдают от недостатка йода;

Вегетарианство зародилось в странах, где полным-полно самых разных овощей и фруктов. В более северных странах фрукты и овощи не покрывают землю в таком изобилие, как на Востоке, потому вегетарианского образа жизни придерживаться значительно сложнее;

Вегетарианство рассчитано на обычного здорового человека без каких-либо особенностей возрастного или физиологического периода. То есть отказ от мяса не предусматривает потребности для беременных женщин и кормящих мам, спортсменов, детей и подростков, людей пожилого возраста и людей, накопивших какие-либо заболевания.

В любом случае, вегетарианство – это индивидуальный выбор каждого человека. Для кого-то – это образ жизни.

Более того, учитывая разнообразие видов вегетарианства, можно придерживаться любого из них.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, кто такие вегетарианцы.