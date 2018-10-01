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Сладкий яд: чем опасны заменители сахара

Подсластители могут быть эффективными для контроля веса, а также в качестве альтернативы сахару для людей с диабетом. Но они также могут быть вредными.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Но существуют и исследования, в которых указывается, что последствия употребления заменителей сахара могут быть не такими уж и безопасными.

– Даже бескалорийные подсластители могут провоцировать “скачки” уровня инсулина в крови и способствовать нарушению обмена веществ. Кроме того, употребление подсластителей может иметь и противоположный эффект к уменьшению количества потребленных калорий – стимулирование аппетита, что может влиять на увеличение веса, – рассказала Супрун.

Она добавила, что ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, которые ведут малоактивный образ жизни) – до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

Читайте: Яд или энергия? Ученые развенчали популярный миф о сахаре

К слову, в то же время, ранее медики заявили, что отказаться от сахара не так просто, поскольку он вызывает зависимость похожую на наркотическую.

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