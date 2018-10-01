Ума Турман, Деми Мур – сыроеды. Натали Портман, Том Круз, Джаред Лето – вегетарианцы. Какая между ними разница?

Сегодня не только звезды, но и многие из нас экспериментируют со своим питанием. Кто-то становится веганом, кто-то прибегает к сыроедению, а кто-то вегетарианец.

Часто такой выбор обусловлен не вкусовыми предпочтениями, а желанием быть здоровее и лучше выглядеть.

Факты ICTV расскажут, чем отличаются сыроеды от вегетарианцев.

Вегетарианство

Вид питания, в основном исключает из традиционного меню мясо, сыр, молоко, яйца, творог, морепродукты. А используются продукты растительного происхождения.

При этом питании продукты могут проходить любые виды термической обработки.

Вегетарианство делится на разновидности:

Ововегетарианцы – из животных продуктов едят только яйца;

Лактовегетарианцы – из животной пищи едят только молоко и молочные продукты;

Поллотарианцы потребляют домашнюю птицу, но не едят других видов мяса;

Веганы — исключают все виды мяса животных, птиц, рыбы, яйца, молоко, морепродукты и зачастую мед.

Чем полезно

Вегетарианцы реже болеют атеросклерозом, некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А также растительное питание снижает риски заболевания сердечно-сосудистой системы.

Современные исследования в медицине утверждают, что мясо, наряду с полезными свойствами, имеет также и вредные, которые увеличивают риск заболевания раком.

Но многие вегетарианцы наряду с отказом от мяса также отказываются от ношения одежды, из кожи и меха. Не едят меда, так как считают, что это эксплуатация пчел. Вегетарианство — это все-таки больше стиль жизни.

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Сыроедение

Это довольно жесткая система питания. Особенностью сыроедения является отказ от термической обработки любого продукта, используемого в пищу. Сыроеды называют такое питание “живым”.

В начале XX века ученые подтвердили, что люди, питающиеся растительной пищей, имели прекрасное здоровье, и средняя продолжительность жизни была выше, чем у тех, кто питался традиционно.

При сыроедении используются продукты овощи, фрукты, морепродукты (рыба, креветки, мидии и морские гребешки), орехи, мед вместо сахара.

Чем полезно

Учеными давно доказано, что многие витамины, ферменты и полезные свойства теряются при термической обработке. Основным плюсом сыроедения является очищение организма. Также эта система питания помогает сбросить вес.

Но не стоит сразу кидаться в омут с головой и переходить на сыроедение. Резкий переход может нанести вред здоровью.

В любом случае, выбрав какую-то систему питания, нужно, прежде всего, посоветоваться со специалистом, чтобы потом не проходить курсов лечения или восстановления организма.

Но если решение перейти на один из вышеперечисленных способов питания стопроцентное, делать это нужно не сразу в один момент. Организм должен постепенно перестроиться на новый вид питания.

Целью является не отказ от одних продуктов, а замена и вытеснение другими. А это большая разница!

Напомним, ранее Факты ICTV писали, кто такие вегетарианцы.