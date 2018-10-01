Факты ICTV разбирались в вопросе, стоит ли человеку отказываться от употребления мяса и не вредит ли это вашему здоровью.

0Каждый день мы больше и больше встречаем людей, которые не употребляют мяса, рыбы и морепродуктов. Тех, кто выбрал эту особую систему питания, как правило, называют вегетарианцами. Поэтому начнем с того, что такое вегетарианство.

Вегетарианство – способ питания, при котором человек отказывается от употребления мяса, рыбы (включая морепродукты), плоти любых животных, и иногда яиц. Строгое вегетарианство – веганство, включая полный отказ от всех продуктов животного происхождения, как в питании, так и в быту. Существуют различные формы вегетарианства:

Пескетарианство. Люди этого направления принимают пищу растительного происхождения, рыбу, яйца, молоко и продукты из него, избегая в своем рационе мясо. Лактовегетарианство. Разрешает употребление молока, пищи растительного происхождения и исключает мясо, рыбу (морепродукты), яйца и производные продукты. Оволактовегетарианство. Разрешено употреблять молоко и продукты из него, пищу растительного происхождения. Запрещено употреблять мясо, рыбу (морепродукты). Ововегетарианство. Употребление пищи растительного происхождения и яиц. Не содержит в рационе мясо, рыбу (морепродукты), молоко.

Вегетарианцы обосновывают свой выбор различными причинами: этическими, религиозными, экологическими, эстетическими, а также намерением улучшить состояние здоровья. Все чаще мы встречаем людей, которые предпочитают именно такой способ жизни и питания. Открываются новые, специальные заведения для вегетарианцев, в которых можно попробовать множество пищи без мяса. Только в столице за последние годы, таких заведений стало в несколько раз больше. Так что это – очередная мода и новый тренд, или осознанный здоровый образ жизни? Выясним!

Я не ем мясо всего лишь два года, но это решение далось мне очень легко, когда я решилась на откровенный разговор с собой. Понимая, что цена моей двухминутной радости- убийство живых существ, я не смогла продолжать класть в свой рот чью-то плоть. Я не ожидала каких-то бонусов, кроме психологического облегчения, а через некоторое время я забыла, что такое тяжесть в желудке, энергии стало в разы больше, вкусовые рецепторы начали работать иначе и я открыла для себя новый мир вкусной пищи. Но, тем не менее, быть по крайней мере, на 000,1 процента меньше, связанной с убийством, жестокостью и несправедливостью, – самый важный фактор в приёме растительной пищи.

Дарья, 19 лет. Вегетарианка, точнее паскетарианка. Не употребляет мясо уже два года и вполне довольна этим, такой образ жизни подходит ей полностью. В будущем планирует отказаться от рыбы и морепродуктов, планирует стать веганом.

Вегетарианство – это круто. Но тогда я еще не знала, какие последствия могут быть со мной. Я пробыла вегетарианцем ровно 3 года. За это время я полностью привыкла жить без мяса и рыбы. Растительная пища вкусная и полезная, но, как оказалось, моему организму просто необходимо мясо. Перед тем, как становиться вегетарианцем стоит узнать, как отреагирует твой организм на новую диету. Потому что моему, как оказалось, она не подошла. Вегетарианцем у меня действительно появилось ощущение легкости, будто я сбросила кучу лишнего веса, хотя на самом деле я не похудела, но чувствовала себя хорошо и гордилась собой. Анализы я не делала, потому как уже отметила, чувствовала себя отлично. Но со временем у меня появилось головокружение, слабость, вялость и это странно, потому что раньше такого со мной не случалось. Я старалась не обращать на это внимания, думала, что это переутомление, хотя никаких физических нагрузок не было. Но однажды, при сильном головокружении я потеряла сознание, таким образом попала в больницу где мне сказали, что у меня анемия и нужно снова начать употреблять мясо. Выбрав вегетарианство я хотела улучшить свое общее состояние здоровья, а получилось наоборот, получила анемию. Но все же я думаю, что это только моя особенность и каждый организм реагирует по-разному. Теперь я снова мясоед и к вегетарианству возвращаться не собираюсь.

Елена, 24 года. Говорит, что с вегетарианством нужно быть осторожным и выбирая этот путь убедиться, что он тебе не повредит.

Большинство людей в мире, которые отказались от употребления рыбы и мяса – молодежь. Этот тренд достаточно быстро набирает обороты и среди украинцев. Все вегетарианцы утверждают, что жизнь без употребления животной плоти намного лучше. Они чувствуют себя спокойно и легко, в гармонии с природой. Вегетарианство – это не просто питание без мяса, это образ жизни, совсем другое мышление. Многие среди молодежи стреляться стать вегетарианцем, и некоторым это не под силу, ведь брокколи и шпинат это хорошо, модно и полезно, но мамина курочка намного лучше.

Быть мясоедом или вегетарианцем решать Вам, но сначала этот вопрос нужно рассмотреть с медицинской точки зрения. О полезности вегетарианства нам рассказал семейный врач Литвиненко Александр Юрьевич.

Начнем с того, что такой образ жизни подходит только взрослым, ни в коем случае нельзя отказываться от мяса детям, подросткам, беременным. Мясо является источником, витамина B12, многих жиров, белков животного происхождения, также большого содержания железа и цинка, который играет важную роль в секреции половых органов. К сожалению, некоторые вещества никакими растительными аналогами мы заменить не можем. Для белкового, углеводного и жирового обмена, организму необходим витамин B12. Его дефицит может привести к нарушению функционирования нервной системы. Также дефицит В12 и железа является самой распространенной причиной анемии у вегетарианцев. В результате недостаточности белков в рационе, организм человека компенсирует их из собственных белков, истощая свои запасы, нарушает функцию печени и может вызвать дистрофию. Несмотря на эти недостатки, вегетарианство способно улучшить самочувствие и общее состояние организма: способствует нормализации артериального давления, растительная клетчатка способствует пищеварению и уменьшает риск ожирения, происходит уменьшение количества холестерина и липопротеидов низкой плотности, что значительно снижает риск заболеть атеросклерозом. То есть можно сказать, что есть плюсы и минусы, и если вы уже выбрали такой образ жизни, то следите за своим здоровьем, при необходимости консультируйтесь с врачом. Полностью исключать мясо из рациона не рекомендуется, но если вы уж так решили, то употребляйте яйца, молоко, рыбу и другие продукты, способные заменить те полезные вещества, которые есть только в мясе.

Надеемся, что прочитав советы врача вы примите правильное решение, касательно питания, которое вам подходит больше. Настоящие вегетарианцы, действительно достойны уважения, ведь изменить свою жизнь, отказаться от привычного не так уж и легко. Почему я говорю настоящие вегетарианцы? Сейчас в современном мире, люди гонятся за модой, стараются быть современными, стильными, и это хорошо. Но иногда это переходит границу. Разве круто отказываться от мяса только из-за моды?

Это не пришло к тебе по каким-то собственным причинам, это не было твоим личным решением, ты это сделал потому что в наше время многие так делают. Взглянуть только на глянцевые обложки журналов и книг: на нас смотрят привлекательные, стройные, счастливые люди, которые стали таковыми именно благодаря вегетарианству, а тысячи рецептов не мясной кулинарии ежедневно нам предлагают по телевидению, радио, в прессе.

На самом деле вегетарианство – это не новый бренд, это стиль жизни, к которому ты действительно стремился и долго шел. Многие стремятся к этому не из каких-то религиозных, этических, гуманных причин, а именно для того, чтобы подписать свою страницу в соц. сетях, как I am vegaterian, чтобы хвастаться этим в кругу друзей. Обычно такие выдерживают от силы один-два месяца. Вегетарианство должно быть сознательным решением, прежде всего вы должны понимать почему выбираете именно такой образ жизни и какие цели вы преследуете.

Поэтому можно с увереностью ответить – каждый сам решает, что ему нужно и чем для него является вегетарианство. Если вы решили пополнить ряды вегетарианцев, то делайте это не для подписи в инстаграм, не для того, чтобы оставаться в тренде, а для того, чтобы в первую очередь быть довольным, своим решением и чувствовать себя намного счастливее.

Анастасия Литвиненко