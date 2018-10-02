Хирургическая маска не защищает от заражения болезнями. Для индивидуальной защиты медработников лучше использовать респираторы.

Хирургическая маска не защищает от заражения болезнями. Это особенно важно осознавать в период, когда многие люди начинают болеть простудой и гриппом, убеждает в. о.главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, хоть хирургическая маска и имеет определенные преимущества, она работает и защищает не совсем так, как кажется.

– Хирургическая маска защищает медика от крупных капель и брызг биологических жидкостей пациента.

Также она уменьшает количество и расстояние, на которое распространяются большие капли – то есть предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей.

То есть маски необходимо одевать пациентам для меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства.

Зато хирургические маски предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть она не защищает от болезней тех, кто собственно ее надевает, – объясняет Супрун.

Она также добавила, что хирургические маски неэффективны на улице.

Читайте: Можно ли везти пациента ногами вперед - Супрун развеяла миф Суп кушать каждый день не надо - Супрун Сладкий яд: чем опасны заменители сахара

В отличие от масок, респиратор фильтрует мелкие частицы, которые могут оставаться в воздухе в течение длительного периода.

Дизайн респираторов предусматривает плотное прилегание к лицу, а способность респиратора фильтровать воздух можно определить по специальной маркировке.

Поэтому для индивидуальной защиты медицинских работников Супрун рекомендует использовать респираторы.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, нужно ли носить бахилы в больнице.

Фото: Pixabay